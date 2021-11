La palabra de Larreta, la justificación de Vidal y la defensa de Bullrich: el PRO, tras el asesinato de Lucas

Más de un día después del ataque y tres horas después de que los médicos del hospital El Cruce de Florencio Varela confirmaran el jueves por la tarde la muerte de Lucas González, diferentes referentes de Juntos por el Cambio y el PRO se pronunciaron sobre el asesinato del joven de 17 años en manos de tres efectivos de civil de la Policía de la Ciudad. La palabra de Horacio Rodríguez Larreta, la justificación de María Eugenia Vidal y la irónica reacción de Patricia Bullrich, entre otras.

El jefe de Gobierno porteño se expresó a través de Twitter, después de que su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, brindó una conferencia de prensa. "La muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley", aseguró Larreta, al tiempo que precisó: "Hemos separado inmediatamente de su cargo a los tres involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades".

La ex gobernadora bonaerense y actual diputada electa por la Ciudad también habló sobre el crimen desde los estudios de TN. "Mis condolencias a los padres de Lucas. No hay palabras para quien pierde a un hijo, más de esta manera. Estamos a disposición. El Gobierno de la Ciudad hizo rápidamente la separación y desarme de estos policías. Los puso a disposición de la Justicia. Hay una mala policía. Lo vi en la Provincia. Eché a miles de policías corruptos y que cometieron violencia institucional. Sergio Berni reincorporó a 400 de los miles que sacamos", denunció.

Cabe recordar que durante su gestión bonaerense, cuatro jóvenes fueron acribillados por policías en lo que luego se denominó la "Masacre de Monte". Hace sólo tres semanas, las familias de los jóvenes asesinados exigieron que se fije una fecha de juicio por la masacre que tuvo lugar el 20 de mayo de 2019. "Si fuera una doctrina de seguridad, hubiésemos tenido más casos de gatillo fácil. No sólo se dan en la Ciudad, sino en todo el país. Pero esto no define al conjunto de la Policía de la Ciudad, ni a una doctrina de seguridad", reforzó desde TN Vidal, olvidando lo que sucedió durante su gestión como gobernadora.

"Hay que ser implacable, porque sino, es un mensaje equivocado. No hay nada más importante que este hecho. Debemos saber en detalle lo que pasó. Está investigando la Policía Federal. Nos pondremos a disposición para lo que haga falta", aseguró, al tiempo que volvió a cargar contra la administración de Axel Kicillof: "No voy a hacer una valoración política de lo que dijo el presidente, porque es faltarle el respeto a la familia. Lo que reflejamos como oposición es marcar el deterioro de la seguridad en el Conurbano. En la Ciudad no muere todos los días alguien por gatillo fácil, en el Conurbano sí mueren todos los días por la inseguridad".

Bullrich, por su parte, hizo lo propio desde los estudios de LN+. La titular del PRO pidió una "rápida y contundente investigación", pero pidió no condenar a los policías "antes de tiempo". "Hay algunos elementos que son de carácter confuso: los policías no estaban uniformados e iban en un auto que no estaba identificado, lo que puede generar en los cuatro jóvenes una situación de miedo que los hizo escaparse", describió, sin explicar qué hacían los policías de civil, ni cuestionar por qué no se identificaron. De nuevo, la culpa en los pibes.

"La Justicia tiene que esclarecer lo que pasó y ver si efectivamente se trató de un caso de acción incorrecta de la Policía", se quejó, al tiempo que cuestionó el mensaje que publicó Alberto Fernández, en el que aseguró: "No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de las y los argentinos terminen con la vida de la gente que debían proteger". ¿Qué dijo la titular del PRO sobre el tweet del presidente? "Está muy mal que se ponga en juez y ya decida quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Se entromete en una investigación judicial. Toma una posición ideológica y dice que los policías son culpables y los chicos son inocentes. Te puede salir del corazón, pero el presidente tiene que hablar con la razón y con la verdad. Y él no tiene la verdad".