"La patria no se merece esto": los gobernadores hablaron sobre el pedido de juicio político

Tras más de tres horas reunidos, los gobernadores más cercanos al oficialismo y el presidente Alberto Fernández, enviaron el pedido de juicio político contra el titular de Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a la comisión correspondiente de la Cámara baja del Congreso Nacional.

Luego de eso, los mandatarios provinciales dieron una conferencia de prensa desde la Casa Rosada para explicar el procedimiento y sustentar su decisión. "La patria no se merece esto", fueron las palabras con las que concluyó las declaraciones el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, uno de los tres gobernadores que denunció al vocero de Rosatti, Silvio Robles, por los escandalosos chats con operaciones entre él y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

"La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con eso el estado de derecho. Lo que nosotros hacemos es nuestra obligación. No se puede dejar pasar esto", argumentó el santiagueño. "Están, no solamente los pilares fundamentales del federalismo que dan nacimiento a la Patria, o un fallo que aparece en connivencia con el demandante, a través de los chats, y también con una medida cautelar bastante incongruente, pero lo cierto es que es una situación muy grave", agregó.

Minutos antes de la conferencia, Zamora transmitió su preocupación en las redes sociales, tras comprobar que Robles se negó a presentar su celular para ser peritado. "Con esto, en vez de ayudar a aclarar (si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado) oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN, y sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país", reflexionó. Luego directamente le preguntó públicamente a Rosatti qué haría luego de la decisión de su vocero.

Al mismo tiempo, el santiagueño se corrigió por cómo se refirió a Robles en otras oportunidades. "Pido disculpas porque lo traté de doctor, ahora me entero que no lo es. Cobra como camarista, no se puede hablar con Rosatti sin hablar con Robles y ahora está involucrado en un hecho gravísimo", cuestionó.

"Es la decisión de varios gobernadores. Algunos han estado por zoom, otros van a mandar la firma, no importa. Lo importante es que es la primera vez que se hace un procedimiento de esta naturaleza, porque hay un conflicto de poderes muy grave en este momento y una gravedad institucional", reflexionó Zamora.

Otro de los mandatarios que habló durante la conferencia fue el chaqueño Jorge Capitanich, quien se pronunció en defensa de los intereses de las provincias argentinas y del federalismo. "Es una bandera irrenunciable porque es la base para lograr igualdad", aseguró.

"Hemos propiciado el juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto pasa ahora a la Comisión de juicio político, en donde nuestra bancada tiene mayoría. En ese contexto inicia el procedimiento, que requieren las declaraciones correspondientes de los diputados hasta que va al pleno de la Cámara, una vez este que promueve la mayoría correspondiente para la acusación, pasa al Senado para el juzgamiento definitivo. Esto es un procedimiento que se inicia a partir de esta presentación y se propiciará de acuerdo a las garantías del debido proceso", describió Capitanich.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó que "se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia" con "un presidente de la Nación con la mayoría de las provincias acompañándolo", y consideró que "la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo".

"Si ya tuviéramos todos los votos no tendríamos diputados", respondió Kicillof cuando fue interrogado acerca de si el oficialismo podrá conseguir los dos tercios de los votos que necesitan para lograr el juicio político. "Será el propio transcurso de la investigación, de las declaraciones de la propia comisión, lo que después irá conformando el resultado del pleno", detalló.

A su vez, para reflexionar sobre las posibilidades de que prospere o no en el Congreso, recordó que "el Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó". "Uno no se puede adelantar a la evaluación los hechos. Yo repito, no es una cuestión de los chats que están a la vista, sino de los fallos", consideró.