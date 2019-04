El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, centra su atención no sólo en la causa en donde investiga una red de espionaje ilegal con anclajes cercanos al Estado nacional, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, sino que además tiene en su horizonte la parte final del concurso en el que participa para ocupar el Juzgado Federal 1 de La Plata, vacante desde 2014 como consecuencia de la muerte de su titular.

Ese juzgado tiene una competencia central: es el encargado de resguardar los comicios en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que desde el fallecimiento del ex juez Manuel Blanco siempre desde el poder de turno se intentó lograr imponer un candidato. La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se amparó en la polémica ley de subrogancias que había aprobado la mayoría kirchnerista en el Congreso para poner a un hombre cercano a ella.

Se trataba de Laureano Durán, que en ese entonces era secretario, y que fue objetado por casi la totalidad de los partidos bonaerenses por no contar con el cargo para subrogar un juzgado, ya que no era magistrado. A meses de las elecciones, y luego de denuncias mediáticas y judiciales, la Justicia declaró inconstitucional su nombramiento (cuestión sobre la que después falló en mismo sentido la Corte Suprema) y le solicitó la subrogancia a la jueza María Romilda Servini, que es la encargada de controlar las elecciones nacionales.

Luego, de cara a los comicios de 2017, la administración de Mauricio Macri se asemejó al kirchnerismo y permitió que un magistrado de Tres de Febrero sea el nuevo subrogante. Se trató del juez federal Juan Manuel Culotta que, después de varios cruces en el Consejo de la Magistratura, quedó solamente a cargo de la cuestión electoral de ese juzgado y no la penal.

Pero 2018 fue otra la historia; Culotta fue electo dentro del cupo de los magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura y uno de los factores que se negoció era que regrese a Tres de Febrero. Justamente él es el presidente de la comisión encargada de los procesos de selección de magistrados (que continuó con la celeridad de los concursos algo característico desde 2016).

Ramos Padilla quedará primero en el concurso para ocupar ese juzgado, que se caracterizó en general, según explican fuentes de comisión de selección, por ser "chato" en cuanto al desempeño de los postulantes. La terna se terminará de conformar la semana que viene, luego del plenario del martes en donde se votarán los candidatos. De ahí, de acuerdo a fuentes del organismo, se calcula que para fin de mes se elevará la nomina a la Casa Rosada para que decida cuál es el que mandará al Senado

La terna estará completa por el juez Jorge Eduardo Di Lorenzo y el propio Durán. La disputa más fuerte estará en los suplentes, de los cuales el nombre más importante es el de Matías Alejandro Latino, ya que por ahí estará la decisión final sobre quién será el candidato y también los motivos de una pelea entre Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sin embargo tanto en Balcarce 50 como en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, saben que se trata de un concurso problemático.

La causa del D’Alessio y Stornelli-Gate generó que el Gobierno denuncie ante el Consejo de la Magistratura a Ramos Padilla por su desempeño, con lo que se descuenta que no nominará a un juez al cual acusó tanto en público como en privado de “militar por el kirchnerismo”. Asimismo tampoco pueden obviarlo porque si se tiene en cuenta su desempeño en el concurso, en donde fue muy superior a sus competidores, y se le suma la causa tranquilamente puede instalarse la idea de “censura” y “manipulación” para instalar jueces favorables a los intereses del Ejecutivo.

Es por eso que desde algunos días comenzó a tomar impulso la estrategia de nominarlo primero para el otro concurso en donde ya se encuentra ternado. Se trata del 367 del 2018 para cubrir una de las vacantes de juez de cámara para el Tribunal Oral en lo Criminal de la Ciudad que está más avanzado que el del Federal 1 de La Plata. “Tranquilamente se lo puede proponer para ese cargo, pero todavía no es algo que esté hablado del todo”, le dijo a BigBang uno de los funcionarios al tanto de la situación.

Ramos Padilla está ternado en un concurso más avanzado, tranquilamente se lo puede elevar para ese"

Al elevarlo en esa terna queda automáticamente descartado para de La Plata, y aún si en el Senado no aprueban el pliego que pueda enviar el Ejecutivo hay varias medidas para dilatar el proceso que se podrían utilizar y las cuales la Rosada no tendrá problemas, de ser reelecto Macri, de utilizar; una de ellas sería no volver a enviar automáticamente el pliego de no ser aprobado. Todo dependerá de los votos que tenga en el Senado.

La parálisis, por decisión del Gobierno, del Congreso es una de las herramientas que además utilizaría la Casa Rosada para ese cometido; si durante un año electoral la actividad legislativa es baja ningún partido apostaría a designar un magistrado tan clave. Es por eso que también se especula con aprovechar esa situación para demorar un poco más el envío de la nominación y posponerlo para 2018. Incluso ya hay quienes piensan todos los escenarios posibles en donde, en casi todos ellos, se llevaría el terreno al debate de si el magistrado responde o no intereses políticos. "Es una forma de embarrar la cancha que seguramente utilizarán", le dijo a BigBang uno de los integrantes del peronismo en la Magistratura.

De no cambiar la estrategia, entonces, se procedería primero a elevar el candidato para el concurso para el TOC y luego para el juzgado federal de La Plata. Si Cambiemos consigue la mayoría simple de los votos de la Cámara Alta le alcanzaría para poder llevar adelante la estrategia.

La disputa entre Macri y Vidal

El martes el foco de atención no estará puesto en los tres primeros seleccionados por el Consejo sino en los suplentes, en especial en el cuarto puesto. Tal y como están las cosas Di Lorenzo no llegará a estar en las consideraciones del Ejecutivo Nacional y se estima que sea dejado afuera, la razón principal es su vinculación a la agrupación judicial kirchnerista "Justicia Legítima". Eso habilitaría el camino para que la nominación recaiga en Durán o en Latino. Las diferencias entre el primero y Vidal habrían quedado en el pasado ya que la gobernadora ve con buenos ojos que Durán ocupe ese cargo; además cuenta con el visto bueno del ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, y el del presidente de Boca, Daniel Angelici.

El interés de Vidal por ese juzgado va más allá de lo electoral ya que ahí se encuentra radicada la causa por los aportantes truchos de la campañas bonaerenses de 2015 y 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de la investigación periodística de El Destape, Vidal tuvo que dejar ir a la Secretaria de Legal y Técnica, María Fernanda Inza, a menos de un mes de haberla nombrado como Contadora General de la Provincia. Las malas lenguas del Consejo dicen que Vidal habría cerrado con Durán el congelamiento total de ese expediente. "Nosotros no tenemos injerencia con el proceso de selección de magistrados y respetamos los que dice el Consejo", explicaron desde el ministerio de Justicia bonaernse,

En Balcarce 50 la historia es diferente. Tanto Macri, Garavano, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quieren que ese juzgado quede a cargo de Latino por su vasta experiencia en cuestiones relacionadas al narcotráfico y el lavado de activos. Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, Latino también tiene buena sintonía con las autoridades de la DEA y desde la Secretaria del Juzgado Federal de Campaña. Incluso llegó a generarle un dolor de cabeza a un intendente de Cambiemos. Ya que en ese juzgado se tramita la causa contra el municipio de Pilar, que comanda Nicolas Ducoté, por la instalación de dos termoelectricas y en donde se investiga si hubo irregularidades en el cambio de rezonificación por parte del municipio para que pudieran operar ahí.

Sin embargo ya hay quienes dicen, dentro de la cartera nacional de Justicia, que Durán sería el nominado.