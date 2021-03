La pelea entre el PAMI y la Ciudad: la larga batalla judicial y los papeles detrás de la clausura al Hospital Español

Desde hace meses que la titular del PAMI, Luana Volnovich, mantiene una relación de tensión constante con el Gobierno de la Ciudad al punto tal de que ayer se quejó públicamente de la clausura por parte de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) al Hospital Español ayer. En sus redes sociales, la funcionaria cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contra el ministro de Salud, Fernán Quirós, a quienes culpó de la situación.

“Hoy nos enteramos de que el Hospital Español de PAMI fue clausurado por la Ciudad de Buenos Aires. Responsabilizo a Rodríguez Larreta y a Quirós por cualquier consecuencia derivada de esta decisión. El Hospital Español atiende a 71 mil afiliadas y afiliados y es nuestro mayor centro de derivación de pacientes Covid en CABA ¿Clausuraron un hospital en medio de la pandemia más grande de la que tengamos memoria por falta de "una oblea” y unas luces de emergencia?”, manifestó la titular del PAMI en sus redes sociales.

Asimismo adelantó que tenía pensado presentarse ante la Justicia para levantar la clausura y para denunciar al Gobierno porteño por toda la situación. Sin embargo la causa judicial, en el fuero civil, sostiene un argumento diferente al de la titular del PAMI.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que según la documentación a la que tuvo acceso BigBang de fuentes judiciales, la clausura de ayer del Hospital Español se debió a una serie de irregularidades que venían judicializadas desde hace más de un año. Todo comenzó en marzo del año pasado cuando, después de un incendio en el nosocomio, las autoridades notaron que había tanques de combustible en los sótanos, por lo que podría haber sido una tragedia.

El informe que elevó el cuerpo de Bomberos de la Ciudad consigna que varios de los cables de tensión se derritieron como consecuencia de las llamas e incluso se pusieron en riesgo las fases de zonas sensibles dentro de un hospital como son los quirófanos.

Esto fue confirmado, además, por el sindico que actúa en la quiebra del Hospital Español, motivo por el cual toda la documentación se encuentra en la Justicia, que le informó a la magistrada que lleva adelante la causa, Margarita Braga (a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial 22). Fue la magistrada la que, según consta en el expediente, le solicitó a la AGC, a cargo de Matías Lanusse. que realice una inspección del lugar para corroborar las condiciones en la que se encontraba.

Es que la vez anterior que habían intentado hacerlo, según las actas, los funcionarios de la AGC habían sido increpados y maltratados por el personal del establecimiento. Pero el incendio no fue la única irregularidad que se encontró en el Hospital que recibe 70.000 jubilados del PAMI, según las cifras de la titular del organismo.

No había protocolo de cable a tierra para la instalación eléctrica de algunos de los artefactos que utiliza el personal médico por lo que estaban expuestos a una descarga. No se exhibía el mantenimiento ni el registro de las instalaciones de incendio, que solamente estaban en uno de los 10 pisos (8 plantas y 2 subsuelos), no se tenía el sistema de autoprotección, que es el plan de evacuación entre otras cosas; todos los ascensores y montacargas carecían del seguro de responsabilidad civil, lo mismo las calderas y el grupo electrógeno.

A eso se le suma el acopio de tanques de gasoil, eran tres llenos con 25 litros de combustible, que estaban en un lugar no habilitado para eso. A todas estas irregularidades se sumó que a los inspectores no le pudieron dar ni un sólo plano de nada (habilitación, incendio, obra, instalaciones o eléctrico).

En enero de este año, cuando las autoridades de la AGC regresaron a inspeccionar el lugar notaron, nuevamente, que no había ninguna empresa encargada de controlar las instalaciones contra incendio del edificio por lo que, además de labrar un acta, dieron aviso a la Justicia.

Con todas estas irregularidades encontradas, el 5 de marzo de este año la Justicia le solicitó a la AGC que vuelva a inspeccionar a la institución para cerciorarse de que no había riesgo de que se repita ese tipo de incendio y que todos las irregularidades habían sido arregladas.

Cabe recordar que el propio director del Hospital Español, en dos cartas (una dirigida al servicio de pediatría de la institución y otra al PAMI), y a las que tuvo acceso BigBang, anunciaba que iban a cerrar diferentes sectores, entre ellos el quirófano mencionado para adultos mayores, debido a que necesitan solucionar los problemas que se generaron por el incendio y la falta de cuidados.

Con ese contexto los inspectores de la AGC, por pedido de la Justicia, fueron a constatar el avance de las obras. Pero no pudieron ingresar al lugar como consecuencia de la agresión de los empleados. “Si bien se ha procedido a la clausura del establecimiento, dicha clausura es de carácter preventivo no generando el desalojo de los internados. Sólo pone de manifiesto la grave situación en materia de seguridad y funcionamiento en la que se encuentra el hospital”, fue la respuesta de la Ciudad a la Justicia para explicar los que había sucedido.

Por este motivo el jefe de Gobierno hoy por la mañana salió con los tapones de punta contra la titular del PAMI. En declaraciones a Radio La Red negó que el Ejecutivo porteño haya tenido injerencia en la clausura y aseguró que no iba a "usar los temas de salud para la discusión política”.

"Fue una decisión técnica producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar y de control. La agencia de control funciona de forma independiente, no tengo injerencia en esas decisiones de control. No voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con la política. Tenemos que ser muy prudentes y no voy a hacer de la salud una discusión política", aseguró.