La pobreza, la UCA, el INDEC y la furia de Todesca: ¿cuántos pobres hubo realmente en el tercer trimestre del 2019?

Tomala vos, dámela a mí. Después de que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina compartiera un documento con la proyección del índice de pobreza que podría alcanzar la medición del Indec, fueron muchos los que se hicieron la misma pregunta: ¿cuál es el número real que se alcanzó durante el último trimestre del 2019? Los datos, la explicación del Observatorio y la furiosa crítica de Jorge Todesca.

Todo comenzó cuando el cinco de diciembre, la UCA publicó su informe e indicó que en el último trimestre del gobierno de Mauricio Macri el 40.8 por ciento de los argentinos era pobre, mientras que la indigencia trepaba al 8.9 por ciento. Tres semanas después, la entidad compartió otro documento en el que comparó los números propios con la proyección de la que, estiman, serán las cifras del Indec; en base a los últimos números oficiales presentados por el organismo.

"Para el tercer trimestre de 2019, en ausencia de datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, se presenta una proyección de las tasas de pobreza e indigencia a partir de dos estrategias: 1) El comportamiento de estas tasas observadas en la Encuesta sobre la Deuda Social y 2) Los cuadros de distribución del ingreso del Indec", precisaron. Es decir que la proyección del Observatorio es que para el Indec, la pobreza estaré entre el 32.6 por ciento y el 34.1 por ciento.

Agustín Salvia, director del Observatorio, explicó en diálogo con el diario Perfil: "Para nosotros, la pobreza del tercer trimestre sigue siendo del 40.8 por ciento; pero lo que reflejamos es que los números del Indec, a partir de los datos de ingresos que publicaron, van a ser distintos a los nuestros". En efecto, los números del segundo semestre del 2019 del Indec llegarán recién en marzo. "No pueden ser menores al 36 ó 38 por ciento. Si en el primer semestre la pobreza fue del 35, en el segundo, con la caída del producto, del empleo y del salario, no puede haber menos pobres", sumó.

Si la pobreza del Indec para el segundo semestre llega a ser menos del 35 por ciento, ahí sí voy a tener una opinión más contundente"

"Si la pobreza del Indec para el segundo semestre llega a ser menos del 35 por ciento, ahí sí voy a tener una opinión más contundente", anticipó, al tiempo que explicó el porqué de los ocho puntos de diferencia que podrían haber con las cifras del Indec: "Lo estuvimos discutiendo cinco días y no lo entendemos aún. Lo que puede mover la aguja es el peso que tienen los 'conurbanos' de todas las ciudades. Nuestra muestra tiene una representación mayor. Por ejemplo, tiene 30 partidos del Conurbano y no 24. Hemos pensado que la diferencia puede tener que ver con el Conurbano bonaerense, pero se da en Rosario, en Córdoba, en Tucumán. Se da una brecha que en algunos lugares es poca y en otros es mayor".

La furia de Todesca: "Detrás de esto hay intencionalidad política"

Atento a la repercusión que generó el cuadro comparativo, Salvia aclaró: "No queremos proponer una cifra de pobreza oficial y alternativa. No ponemos en duda la idoneidad del Indec de Todesca". Sin embargo, el ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Jorge Todesca, criticó con dureza la postura de la UCA desde su cuenta de Twitter: "Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo. Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado y revela un sesgo autoritario".

En diálogo con el diario La Nación, Todesca recrudeció su crítica y denunció "intencionalidad política": "Nunca he polemizado sobre datos tan sensibles como la pobreza. La medición de la UCA siempre da más alta que el Indec. Pero haber anunciado un 40% de pobreza en simultáneo con el discurso del Presidente responde a una intencionalidad política. Es lamentable".