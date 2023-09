La predicción de Cristina Kirchner sobre la economía de 2024: "La herencia buena es..."

Al parecer, el panorama de la economía argentina para 2024 es alentador, al menos para el sector energético. O al menos así lo explicó Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) en la que también compartió un informe publicado por Santiago Manoukian, director de la consultora Ecolatina. En ese informe, Manoukian prevé: “La balanza energética acumula en 2023 un déficit de USD 1.000 millones, bien por debajo de los USD 5.200 millones del año pasado”. Y completa: “El rojo de 2023 se encuentra muy por debajo del promedio de USD 2.600 millones (negativo) de los últimos 11 años (2011-21). Hacia adelante, nos espera el superávit energético”.

Las buenas noticias que se prevén será para el año que viene, según el economista de Ecolatina: “Nuestra proyección es de un superávit energético de USD 3.000 millones para 2024, marcando lo que sería el primer año de resultado comercial positivo para el sector desde 2010 (exceptuando 2020)”.

Pero no es el único que tiene buenas proyecciones en cuanto al sector energético argentino. Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Finanzas de YPF analizó que la proyección de cierre para este año: “Alcanzará prácticamente el equilibrio, con exportaciones de productos energéticos que totalizarían unos USD 7.000 millones versus importaciones por USD 6.800 millones”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y resaltó: “De mantenerse la tendencia expansiva de la producción de hidrocarburos, la balanza comercial sectorial debería alcanzar un superávit significativo, quebrando más de una década de una balanza comercial estructuralmente deficitaria”.

Qué análisis hizo Cristina

A través de las redes sociales, la vicepresidenta expresó las dos razones que “dieron vuelta la balanza energética”. La primera tiene que ver con la estatización de YPF: “La declinación en exploración, explotación y producción por parte de REPSOL -razón por la cual, en el año 2012, decidimos recuperar YPF, nuestra petrolera de bandera, y Vaca Muerta, segundo yacimiento de gas no convencional a nivel mundial y cuarto del mismo petróleo”.

Y, la segunda razón tiene que ver con el crecimiento que definió como “exponencial” de la demanda energética: “Por parte de la industria que no paraba de crecer, de la actividad comercial en auge y del consumo particular/residencial. ¿Cuánta gente compró nuevos electrodomésticos, autos, amplió la casa o se construyó una? En fin… ¿Qué te voy a contar?”. De forma llamativa, la ex presidenta “le tiró flores” a Infobae, un medio con el que ha tenido más de un cruce y en el que salió publicado el informe de Ecolatina: “Por eso me gustó tanto el título de Infobae. ‘Los dólares de la energía: la herencia buena que recibirá el próximo gobierno’".

Sobre ese punto preponderó: “La herencia buena es Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner. Y hay yapa que vino con la recuperación de YPF: el yacimiento de gas y petróleo Palermo Aike en la Provincia de Santa Cruz, que representa 1/3 del total de Vaca Muerta”. Enérgica, terminó: “Como siempre digo, hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.

Cristina desembarca en TikTok

La posverdad se construye a partir de discurso de redes sociales. Es así como Javier Milei logró un crecimiento exponencial que fue desde la televisión directo a TikTok; allí generó la gran masa de popularidad que lo llevó también a que los jóvenes argentinos consuman el contenido generado por el libertario. Pequeñas frases, títulos rimbombantes, recortes divertidos y ediciones geniales llevaron al candidato de La Libertad Avanza a ser uno de los políticos más “consumidos” en redes. Y es por esa razón, tal vez, que Cristina quiso dar la batalla cultural desde esa misma plataforma.

Ahora, la vicepresidenta disputa el lugar a través de su propia cuenta de TikTok, donde ya le tiró algunos “palitos” a Milei que devinieron de su última charla en la que presentó a la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”.