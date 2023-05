Las definiciones políticas de CFK: de las chicanas a Vidal, al futuro del Frente de Todos

Menos de cuarenta y ocho horas después de la publicación de la carta en la que ratificó que no será candidata en las elecciones de este año, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó su primera entrevista desde el 2017. El mano a mano fue con Pablo Duggan en el ciclo Duro de domar de C5N y se convirtió en lo más visto de la noche.

El canal amaneció con un fuerte operativo de seguridad a la espera de la llegada de los simpatizantes de la ex presidenta, quienes comenzaron a apostarse en la puerta de la emisora en horas de la tarde. El mano a mano comenzó con puntualidad, pasadas las nueve y media de la noche con un rating inicial de 4.8 puntos y alcanzó picos de más de 11 puntos.

"Decidieron suspender las elecciones de Tucumán y San Juan después de un fin de semana donde hubo elecciones muy desfavorables para Juntos por el Cambio. Y ahora parece que le pasaron al Procurador el tema de las elecciones en Formosa".

"Hasta el 10 de diciembre de 2015 los argentinos podíamos comprar hasta 2500 dólares por mes. Me puteaban en colores por eso. Y mucha gente podía comprarlos porque teníamos el mejor salario y la mejor jubilación de América Latina".

Estoy en libertad condicional, técnicamente. No es una frase que quede bien, pero es la realidad"

"Nadie habla de los dólares que entraron luego del acuerdo con el FMI. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central. El acuerdo del Fondo establece tasa de interés positiva. Y la toma de deuda dispara el proceso inflacionario".

"En esta economía bimonetaria el endeudamiento en dólares agrava la restricción interna. Vos vas por la calle y el precio de los inmuebles está en dólares, y eso pasa únicamente en Argentina. Vos vas a Brasil y aparecen en reales, en Chile en pesos chilenos. Y si además la gente quiere ahorrar en dólares, las empresas necesitan dólares, y necesitás dólares para pagarle al Fondo...".

Las consecuencias del programa que impone el FMI toman el timón. Siempre fue así. Es un programa financiero el del Fondo"

"Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultad, necesitamos revisar el acuerdo con el FMI. El año que viene tenemos vencimientos por 25 millones de dólares".

"Necesitamos una reunión de todos los espacios políticos y ver qué hacemos con la economía bimonetaria, qué hacemos con los dólares que son escasos y que necesitamos para pagar la deuda y para que funcione la industria".

"La inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. Ellos no pierden. Los márgenes de ganancia de las empresas alimenticias, de calzado, de vestimenta, son muy importantes".

"Y esto impacta porque al estar el salario tan bajo, la rentabilidad aumenta y se convierte en una rentabilidad extraordinaria. Ese excedente el sector empresarial lo utiliza para ir a cambiarlo por dólares. Es tal el excedente que tienen que necesariamente se dan cuenta y activan sobre los dólares financieros, sobre los dólares del Central".

"Entre las provincias e intendencias hay un vínculo más cercano con la gente que con lo que sucede a nivel nacional. A un gobernador no le adjudican los problemas de inflación, por ejemplo. Estamos en un momento difícil, pero creo que van a ser unas elecciones atípicas, de tercios. Así como la elección de 2019 fue una elección de techos, porque había solo dos partidos, ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. Lo importante es entrar al balotaje".

"En la campaña hasta las PASO nos reuníamos semanalmente o cada 15 días en el Instituto Patria. Después hubo un cambio, se empezaron a escuchar otras voces, por ejemplo se dijo que el dólar a 63 pesos estaba bien".

Si Macri lograba la reelección luego de lo que sucedió en el país, de lo que fue volver al FMI, y de lo vino después con la pandemia, todo hubiera sido mucho peor"

"Es mentira que siempre estuvimos así. Cuando terminó nuestro Gobierno en 2015, la Argentina no estaba endeudada, esto no lo digo yo, lo dijo Nicolás Dujovne".

"La comprensión de texto es un atributo de la mayoría. No voy a ser candidata. Me parece que está muy claro lo que publiqué el otro día, que no fue más que lo que ya dije el 6 de diciembre. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me he manejado con mis neuronas".

"En el año 2019, cuando un 18 de mayo como hoy se vio y se escuchó aquel video donde lo proponía a Alberto como presidente, no fue algo porque sí, o porque no nos alcanzaban los votos. Muchos gobernadores, no todos, decían que se terminaba el ciclo de Cristina. La CGT no sé sabía si estaba con Macri o con el kirchnerismo".

"Había una muy buena relación entre Máximo y Sergio, debo reconocerlo. Máximo fue el gran artífice del acercamiento de Sergio a este espacio. Había que asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupando todas las fuerzas. Y fue una buena estrategia".

"Hay gente prometiendo que va a sacar derechos, que los van a hacer trabajar 24 horas al día. Muchas veces vinieron a buscar lo mismo. Pero comer cuatro veces al día, tener un buen salario y un buen trabajo, un lugar digno, que tus hijos puedan estudiar, no es de populistas, es algo que está en el ADN del pueblo argentino".

"Todos dicen que soy mala, vengativa. Y han instalado eso en un sector de la sociedad nada despreciable que yo creo que les molesta un poquito el peronismo y de paso le ponen el chimichurri de que soy mujer, que no es una cuestión menor. Néstor me lo discutía mucho eso. Y poco antes de partir me reconoció que no me bancaban porque era mujer".

Si yo tuviera que hacer un archivo de los dirigentes, me quedo solo con Máximo, con Wado, con el Cuervo y con algún otro"

"Lo del intento de asesinato me cambió la vida, es fuerte. Por suerte en el momento no lo vi, me di cuenta después mirando televisión, Me impactó, me cambió, ahora tomo medidas de seguridad que antes no, pero fundamentalmente lo que más me impactó es que yo creí que esa época ya había sido superada".

"Yo estaba convencida de que era imposible que algo así pasara. Pensé que nunca más iba a haber alguien que quisiera suprimir al otro matándolo".

"El ataque fue precedido por mucha violencia mediática simbólica, fundamentalmente contra mi condición de mujer, fueron años y años de tapas, de agresiones, de absoluta deshumanización".

"Si me preguntan en qué me impactó más el intento de asesinato, digo que en el temor por mi hija, porque Florencia, a diferencia de Máximo, depende de mí. Florencia está enferma, tiene una patología. Y me necesita a mí, igual que mi nieta, que tiene un padre maravilloso. Si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho. Y podría agravarse su enfermedad".

"El intento de asesinato me ha impactado mucho porque nadie tiene comprada la vida. Pensar qué sería de Florencia si yo no estoy es algo que me afecta humanamente. Hay una tendencia a la deshumanización".

"Al principio tenía esperanza en la investigación, pero se me pasó. Además, fue un ejercicio de voluntarismo. Si estoy hablando del poder judicial y de la complicidad con el principal partido opositor... El fiscal pidió el teléfono de la asistente de Milman y se lo negaron".

"Nadie discute que el departamento de Nisman estaba cerrado. Tampoco está en discusión cuál y de quién era el arma que le produjo la muerte. Sin embargo, dicen que lo asesinaron. Ese es el sentido común de los medios de comunicación. A Santiago Maldonado lo persigue un escuadrón entero de Gendarmería por la Patagonia desierta, desaparece por dos meses y después lo encuentran muerto en un lugar que ya había sido rastreado, y dicen que se ahogó. Esta es la Argentina en la que vivimos".

"Todas las causas que me han armado son sobre bienes que están en mi declaración jurada. A mí no me encontraron ni fondos blanqueados ni aparecí en los Panamá Papers, ni tuve un hermano que blanqueó 35 millones de dólares".

"¿Qué me queda por hacer en política? Militar, toda mi vida he militado. Soy una militante de toda la vida. Este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política para que lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase".

"Todas las campañas son difíciles. En la Argentina nada es fácil. Tenemos que volver a enamorar a la sociedad y convencerla de que hubo un tiempo en que vivimos mejor para ganar las elecciones".

La gente ve que putean contra la casta política, que les hablan de dolarización, algunos creen que si tienen 100 mil pesos les van a dar 100 mil dólares, y hay fake news que les insisten en eso"

"Todavía no sé si perdono a Sabag Montiel, porque creo que ahí atrás hay algo más, que no fue algo espontáneo, que fue algo financiado. Todas las semanas iban a la puerta de mi casa, bajaban de una camioneta, gritaban, insultaban, ponían marchas militares. Y después del atentado desaparecieron todos".

"Yo siempre fui creyente, y cómo no pensar que Dios y la Virgen estaban ahí. Ellos evitaron el tiro y los militantes que él volviera a montar y cargar el arma porque lo agarraron en el momento".