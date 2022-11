“La próxima te rompo la cara”: el violento cruce entre Patricia Bullrich y un funcionario de Larreta

De chicos todos hemos dicho alguna vez la frase "los que se pelean se desean" y ésta parece encajar perfecto - a pesar de que normaliza la presencia de violencia en las relaciones- en la escandalosa secuencia que tuvo como protagonista a Patricia Bullrich y al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, uno de los hombres de confianza de Horacio Rodríguez Larreta. "Igual se aman", aclaran desde el entorno del PRO, algo muy distinto a lo que se vio durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”, el lunes 24 de octubre en La Rural: allí, la presidenta del partido y precandidata a Presidente enfrentó a Miguel y le dijo sin vacilar "la próxima te rompo la cara".

El video de tan solo 13 segundos se viralizó en las últimas horas y no hizo más que encender la mecha de la interna que traviesa el PRO de cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el año que viene. "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, fue la frase completa de la ex ministra de Macri ante la mirada atónita de Miguel Ángel Pichetto, quien no podía creer lo que le estaba diciendo Bullrich a su colega.

Las razones que motivaron "Pato" a disparar contra el hombre de confianza de Larreta son confusas, pero se sostienen en esta interna que se desató hace ya algunos días cuando la presidenta de Pro lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Gobierno porteño con miras a las elecciones de 2023. “Si prefiere entregar la Ciudad, a mí no me parece”, fue lo que dijo en medio de la indefinición del funcionario acerca de a quién le dará su aval en la carrera por la sucesión en CABA.

Y es que la posibilidad de que el elegido sea el radical Martín Lousteau molestó al parecer, y mucho, a Bullrich. “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece. Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”, agregó.

Por otra parte, dijo sobre su acercamiento a Jorge Macri para disputar la administración de la Ciudad: “Hemos definido que el candidato tiene que ser de Pro y el que asoma en este momento es Jorge Macri, así que estuvimos el otro día con él. Pero lo importante es que Pro tiene que conservar el distrito como su lugar, su semillero y su lugar de administración”.

Después de ratificar nuevamente su candidatura a presidenta en 2023, la ex ministra había remarcado que en la provincia de Buenos Aires hay también varios candidatos que la apoyan. “Es el caso de Javier Iguacel o de Joaquín de La Torre”, afirmó y añadió: “Y faltan algunos que tienen que definir, como es el caso de Cristian Ritondo o como es el caso de Néstor Grindetti”. “Yo voy a competir, ya tengo la decisión tomada", afirmó.

Rápido de reflejos, Larreta redobló la apuesta y en medio de las internas de Juntos por el Cambio (JxC), le envió un mensaje a los halcones de la principal coalición opositora: “Hace 39 años, una generación de argentinos dio el primer paso para recuperar una democracia que se afianza cada día. Seamos ahora la generación que lleve nuestra democracia al crecimiento y el desarrollo. Juntos por el Cambio está cada vez más unido y fuerte para aportar a esa tarea”.

El jefe de gobierno porteño publicó esta frase en Twitter luego de asistir este mediodía al multitudinario acto que la Unión Cívica Radica (UCR) organizó en Costa Salguero para homenajear al ex presidente Raúl Alfonsín. Por ahora, las internas en el PRO se deben a quién sucederá a Larreta en la sede de gobierno de Uspallata. Jorge Macri, primo de Mauricio e integrante del gabinete del hincha de Racing se dejó ver con Bullrich, lo que fue tomado como una "traición" a Larreta. “A Jorge lo trajo y lo nombró ministro Horacio, no Patricia. Y la verdad es que se ha puesto solo en una situación muy incómoda, quizás mal aconsejado por su primo”, conjeturan.

El primo del ex presidente aspira a suceder a Larreta en la conducción del gobierno porteño. Por lo pronto, Bullrich sigue encaminada a ser la cabeza del JxC y ganarle esta pulseada al actual jefe de Gobierno porteño. “El kirchnerismo quiere eliminar las PASO para tratar, de cualquier manera y en cualquier lugar, de mantener el poder. Ya lo han hecho en Salta, en San Luis, en San Juan. Ellos lo que quieren es mantener su quinta y su poder, no complicarnos la vida a nosotros. A nosotros no nos va a complicar la vida una cuestión de este tipo, pero las reglas electorales son lo que es un árbitro a un partido de fútbol. Nosotros no queremos anular las PASO, pero por un problema institucional”, sostuvo días atrás la ex ministra.