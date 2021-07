La pulseada real, detrás del circo de la rosca en TV: cómo sigue la tensión entre el PRO y la UCR

Juntos por el Cambio se prepara para competir en unos comicios signados por una pelea de fondo entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO que tiene en el centro la disputa del liderazgo de cara al 2023.

En algunos casos se producirá una competencia abierta entre la UCR y el PRO (como en la provincia de Buenos Aires) y en otros habrá disputas hacia el interior de esos dos partidos -donde distintas líneas o bien "duros" y "moderados" pulsean por quién tomará el control de la fuerza que hasta hace poco lideraba el ex presidente Mauricio Macri.

"Tenemos competencia en casi todas las provincias y candidatos realmente de calidad. Ha sido un trabajo de una arquitectura política compleja, pero estamos contentos de competir en estas elecciones y poder debatir con el Gobierno Nacional", definió en Twitter la propia titular del PRO, Patricia Bullrich.

Estos movimientos previos a la elección incluyeron en varios distritos cambios de nombre, como en suelo bonaerense, donde ahora serán simplemente "Es Juntos" o en la Ciudad, donde se bautizaron "Juntos Podemos Más".

La provincia de Buenos Aires será sin dudas el primer laboratorio para probar las ambiciones radicales, motorizadas por la dirigencia partidaria pero también por el senador nacional Martín Lousteau, que acumuló poder este año en busca de ser el candidato presidencial del partido, o por lo menos el próximo aspirante a Jefe de Gobierno porteño.

En suelo provincial bonaerense la lista que encabeza el ex vicejefe de Gobierno porteño y ex ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, integró a sus socios de la Coalición Cívica (Juan Manuel López es el tercero en la nómina) y de Confianza Pública (Graciela Ocaña sigue a Santilli) pero también a sectores duros que responden a Bullrich y Macri, al incluir a los exfuncionarios Hernán Lombardi y Gerardo Millman.

Una de la sorpresa del lanzamiento bonaerense fue la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que competirá finalmente en la Ciudad lo que generó mucho ruido interno dentro de Junto.

En el proceso quedaron heridos que había rechazado la llegada de Santilli pero finalmente lo apoyarán, para no romper al PRO en el distrito, como el intendente de Vicente López, Jorge Macri, o el senador Esteban Bullrich. "Es público mi desacuerdo con el enfoque elegido para el armado de las listas en la PBA. No apostar a la renovación ni darle lugar al interior de la provincia son dos errores que no deberían haberse cometido", publicó Bullrich en Twitter, aunque enseguida aclaró su apoyo a Santilli a pesar de sus diferencias.

Esa unidad no alcanzó para conformar a los radicales, que bajo el nombre "Dar el paso" postulan al neurocientífico Facundo Manes junto a la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste provincial, Danya Tavela, cercana a Lousteau. Esa lista también suma aliados e incluye en tercer lugar al peronista (exPRO) Emilio Monzó y cuarta a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, además de varios referentes territoriales que apuntalan diferentes distritos.

En la Ciudad la lista que responde políticamente al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, será encabezada por Vidal tampoco pudo convertirse en la prenda de unidad. Será seguida por el economista radical Martín Tetaz (cercano a Lousteau), Paula Oliveto, de la CC, y Fernando Iglesias.

Pero la renuncia de Patricia Bullrich a postularse (declinó en favor de Vidal) pareció allanar el camino del exministro de Economía, Ricardo López Murphy, que se postula por "Republicanos Unidos", acompañado por la científica del Conicet Sandra Pitta, en una lista que incluye al exfuncionario de Cambiemos Roberto García Moritán, hoy conocido públicamente por ser el marido de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain.

Envalentonado por la irrupción de Manes, un sector de la UCR porteña enfrentado a Lousteau decidió competir contra la sociedad que encabezan el PRO y la UCR. Esa lista, denominada "Adelante Ciudad", está encabezada por el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, con el apoyo de Ricardo Gil Lavedra, el actor Luis Brandoni, el diputado Facundo Suárez Lastra y el exministro y actual Auditor General de la Nación Jesús Rodríguez.

Tampoco en Córdoba Juntos por el Cambio pudo lograr acuerdo y habrá cuatro listas. El presidente del interbloque de diputados nacionales de JxC, el radical Mario Negri, encabezará una de las nóminas para senadores (así dejará la presidencia del interbloque) acompañado por la diputada nacional Soher El Sukaría (PRO) y para diputados por el ex ministro de Turismo macrista Gustavo Santos (PRO) y la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR).

Otra de las listas impulsa para senador al principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, que para diputados postula al concejal capitalino y extitular de la Arsat Rodrigo de Loredo (referenciado en Lousteau) y a la actual senadora Laura Rodríguez Machado. En tanto el radicalismo alfonsinista promueve a la exdiputada nacional Griselda Baldata (CC-ARI) para el Senado y una cuarta lista propone para ese cargo a la exconcejala Laura Sesma (CC-ARI).

En Mendoza, donde gobierna la UCR, se llegó a un acuerdo con el PRO, con Alfredo Cornejo y Julio Cobos como cabezas de lista al Senado y Diputados, respectivamente. Sin embargo deberán competir en la interna contra "Republicanos Unidos", que presentó como su figura principal al empresario Rodolfo Vargas Arizu.

Como en Córdoba, en Santa Fe JxC llevará cuatro listas. Una encabezada por el ex intendente de Santa Fe José Corral como primer candidato a senador y el concejal de Rosario Rodrigo López Molina (PRO) como primer diputado, seguido por la diputada nacional Lucila Lehmann (CC).

En la otra estará el diputado del riñón macrista Federico Angelini (PRO), seguido de la mediática diputada provincial (Vida) Amalia Granata. Antecesor y padrino político de Corral en sus inicios, el ex intendente santafesino Mario Barletta lo enfrentará ahora como candidato a diputado, acompañado por la periodista Carolina Losada para el Senado. Mientras, la cuarta lista estará integrada por el diputado provincial y exministro de Seguridad local, Maximiliano Pullaro.