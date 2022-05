La reina del centro por derecha y el beboteo: Canosa blanqueó su candidatura y definió sus alianzas

Corría octubre del 2014. Viviana Canosa conducía el ciclo Zapping y aún no había desembarcado en su autodenominado rol de "analista política". Crítica de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la ahora "libertaria" no titubeó a la hora de arremeter en vivo contra Diego Brancatelli, por ese entonces panelista de Intratables. "Lo veo y pienso: qué insoportable que sos. Tenés una cosa de chupamedias tan grande, que me es imposible discutir o debatir. Sos realmente irritante, no creo en el periodismo militante", le espetó.

Seis años más tarde, Canosa regresó al ruedo televisivo durante la campaña del 2019 y desde entonces no se privó de nada. No sólo se convirtió en una abanderada de la difusión de Fake News (de las que no sólo no se hace cargo, sino que además jamás aclara que la información que dio en su programa era mentira), también fue quien militó la anti cuarentena, llegó a tomar (y recomendar el consumo) dióxido de cloro en vivo y se ungió como referente del movimiento anti vacunas (aunque luego lloró en vivo por los muertos por Covid-19, sin siquiera ponerse colorada).

Tal vez inspirada en el tampoco tan sorpresivo (aunque hay que decirlo, exitoso) desembarco de Carolina Losada en la política, Canosa comenzó a hacer su juego propio y se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio. No sólo apoyó y apoya a Patricia Bullrich en su pulseada con Horacio Rodríguez Larreta, sino que llegó incluso a exigirle en la última entrevista a Mauricio Macri que había que "sacar al kirchnerismo a patadas en el culo".

Sin respeto por la democracia, Canosa coquetea y bebotea con la idea de ser candidata desde hace años. Y, aunque hasta ahora había negado cualquier tipo de oferta que pudo haber recibido, lo cierto es que la editorialista (pues para ser periodista hay que tener información) confirmó en las últimas horas que podría llegar a presentarse en las elecciones del año que viene.

"Me están estudiando para las elecciones del año que viene. No descarto ser candidata", reconoció en una entrevista con el diario El País. La pregunta ahora es: ¿qué fuerza política la está midiendo? ¿Con quién jugará? ¿Se irá con Javier Milei? ¿Apoyará al candidato de Juntos por el Cambio incluso si la interna la gana Larreta? ¿Acompañará una eventual fractura de Patricia Bullrich? ¿Seguirá beboteándole a Macri?

A continuación, un análisis de cómo jugó y operó a los principales candidatos de la oposición: