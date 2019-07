La renuncia de Cristina Lagarde a la presidencia del FMI: cómo afecta a la Argentina

La Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunció hoy que se tomará una licencia al ser nominada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para ser la nueva titular de Banco Central Europeo. La pregunta que queda en el aire luego del anuncio es ¿qué podría pasar con Argentina ante esta situación?

El año pasado la administración del presidente Mauricio Macri firmó dos acuerdos con el FMI por un total de US$ 57.000 millones, el préstamo más grande del Fondo. En la actualidad, es el principal deudor que tiene el organismo multilateral de crédito, que incluso cedió en todas las últimas concesiones que solicitó el Ejecutivo nacional con respecto a la intervención en el mercado de cambios para evitar una nueva corrida del precio del dólar.

Las primeras impresiones de fuentes cercanas al organismo es que hasta octubre no habrá cambios. Es que el número 2 del FMI, David Lipton, seguirá en su cargo. “El FMI no tiene solamente relaciones personalwas y Lipton, que es una persona de mucho poder y de un perfil muy bajo en términos de relaciones públicas, ha apoyado fuertemente las decisiones de Lagarde”, le dijo a BigBang un ex miembro del FMI.

¿Por qué octubre? Porque ese mes se termina el mandato del actual presidente del Banco Central Europeo y, de ganar la votación, sería el momento en el que Lagarde tendría que asumir ese cargo.

¿Y después de octubre? Las fuentes consultadas por este medio coincidieron de que, independientemente de que sea Macri o el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien este al mando del Ejecutivo Nacional, no se verían cambios bruscos.

“No se ven cambios de importancia. En término de quién va a suceder, están todos igualmente sorprendidos, va a haber distintos candidatos que no van a ser todos europeos, hay presión para que no lo sean. Salvo que venga alguien muy rígido, no veo un cambio paradigma. Lo que pasa es que va a tener que reconstruirse la relación pero los posibles candidatos son toda gente que va a mantener la línea”, agregó el ex funcionario.

Cerca del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, procuraron bajarle el tono al anuncio, aunque admitieron que fue sorpresivo. “No nos preocupa porque el apoyo no es solamente de Lagarde, es de todo el board y de sus socios”, manifestaron desde esa cartera.

No sólo coincidieron con la situación de Lipton sino que también agregaron que una de las cuestiones clave es el apoyo a Macri por parte de sus pares de los Estados Unidos, Donald Trump, de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Macron. “En el fondo si el escenario actual internacional se mantiene no tendría que haber ningún sobresalto”, concluyeron.