La repudiable frase del candidato de Milei en Tucumán: "El que decide ser travesti, que se la banque solo"

El debate en la provincia de Tucumán dejó momentos dignos de la Edad Media. O por lo menos así fueron los minutos en los que habló el candidato a diputado de La Libertad Avanza, Ricardo Bussi. El ida y vuelta entre los tres candidatos se realizó en Santiago del Estero y junto a Bussi estuvieron el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, en representación de Unión por la Patria, La Libertad Avanza-Fuerza Republicana y Juntos por el Cambio, respectivamente.

Durante el evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad realizado en la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA), charlaron de todos los puntos que le interesan a la sociedad. Y uno de esos momentos fue sobre los derechos de la comunidad LGBTQ. Ahí, Bussi se fue a la banquina con una serie de frases más que desagradables.

Al ser consultado sobre los derechos de los gays, lanzó: "Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente".

Luego de comparar la homosexualidad con discapacidades, agregó: "El que decide ser travesti, que se la banque solo. No se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario”. Y finalizó: "Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus decisiones, no tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad".

De inmediato, el representante peronista le respondió: "El Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables y definitivamente la comunidad LGBTQ es un grupo vulnerable: viven menos años, tiene problemas de acceso al trabajo, tienen discriminación".

Y agregó: "Eso es una responsabilidad del Estado, por eso creemos distinto, yo creo que el Estado tiene que estar presente, que tiene que arreglar para que todos corramos una carrera más o menos parecida. Vos pensás que todos largamos del mismo lugar y que se salve el que pueda".

Para quien no lo conoce, Bussi tiene un largo prontuario al igual que su padre. Él es hijo del genocida condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi. Por eso, al momento de hablar sobre Derechos Humanos, Bussi hijo aseguró: "La desaparición de una sola persona es lamentable, pero de ocurre en todas las guerras, y en Tucumán hubo una guerra. La parte de Montoneros la puede explicar Patricia Bullrich, que pertenecía a esa organización. La Justicia actuó parcialmente, con un ojo tapado, juzgó solamente a los militares y no juzgó a los Montoneros como Patricia Bullrich".

Hace unas horas, la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Valeria Amaya, afirmó sobre el libertario: "Bussi no tiene cara. El hijo de un represor hablando de 'libertad' y haciendo spots con pistola en mano es aberrante. Los tucumanos tienen que ser precavidos al momento de votar. El voto bronca no va a solucionar nada".

Y agregó sobre el compañero de lista de Milei: “No hay que olvidar que Bussi, que ahora repite el discurso de las 'libertades individuales' de Javier Milei, tiene una causa por abuso sexual, y sigue impune. Yo me pregunto ¿dónde está el respeto a la libertad individual de la víctima?. Bussi sobrevive aferrándose a su banca para no perder sus privilegios y los fueros. Él es la casta de la que Milei tanto habla y a la vez apoya. Cuando le conviene es casta, cuando no, son aliados".