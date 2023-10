La respuesta de Inquilinos tras la nueva Ley de Alquileres: "Tenemos que tomar como propia esta victoria"

Una de las angustias del pueblo argentino tiene que ver con cómo llegar a fin de mes. Entre la inflación y las corridas cambiarias que aumentan el precio de los alimentos, salud y educación, vivir el día a día no es fácil. Si a esta situación se agrega que todos los meses hay que pagar alquiler, los inquilinos parecen estar entrampados en un espiral de deudas.

Es por eso que miembros de la sociedad civil organizados en el Frente de Inquilinos Nacional además de otras organizaciones que bregaron por alquileres más justos iniciaron su lucha para conseguir condiciones dignas de alquiler y un marco regulatorio que obligue a propietarios a cumplir la ley.

Lo cierto es que el debate por una Ley de Alquileres más justa, duró alrededor de tres meses entre debates de las cámaras de Diputados y Senadores. El frente político de la derecha y de la ultraderecha (Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza) insistieron en aprobar una ley que beneficiaría más a propietarios que a los 8 millones de inquilinos en Argentina.

Finalmente con la lucha y la organización de inquilinos, se llegó al Frente de Todos que propuso modificaciones en la ley para otorgar algunas liviandades en cuanto a las condiciones de contratación de una vivienda. La lucha fue dura, larga y plagada de palos en la rueda y sobre ese proceso habló el referente del Frente de Inquilinos Nacional, Maximiliano Vittar, en exclusiva con BigBang y reconoció que “le sorprendió mucho el rol de la oposición”.

-¿Cómo recibieron el dictamen de la nueva Ley de Alquileres?

-Con bastante alegría porque logramos frenar un proyecto que venía siendo impulsado por las inmobiliarias y particularmente Juntos por el Cambio, que implicaba un gran ajuste para los bolsillos de los inquilinos y también nos empujaba a la calle en esta situación tan delicada en términos económicos y políticos.

Es una buena noticia, lo que lo que sucede dado en la Cámara de Diputados. Pero el desafío recién comienza, porque el problema que tuvimos ya con la anterior ley es el cumplimiento. Así que vamos a insistir en dos cuestiones: la primera que cree una Secretaría Nacional de Alquiler, que sea órgano de control y que tenga poder de Policía, que sancione a quienes no cumplen ley. Por otro lado, insistirle el gobierno Nacional a que convoque a una Mesa Federal de Alquileres porque durante el marco del todo este debate que hemos tenido en el Congreso de la Nación, ha habido un consenso por parte de toda la dirigencia política con que el problema no es la ley; el problema es la situación macroeconómica y política.

Por eso necesitamos una mesa en la que esté el Ministerio de la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia de la Nación además de los inquilinos los propietarios y desde ahí, ir avanzando en distintas iniciativas que se vayan complementando a esta ley… sino vamos a de vuelta a seguir simplificando un problema, que nuestro entender tiene que ser abordado de manera integral y con distintas herramientas.

-¿Cómo se sigue ahora?

-Ya hay una nueva ley, pero esta nueva ley tiene que cumplir con dos cuestiones: primero, vamos a salir con una campaña, para que se revisen todos los contratos que se han firmado desde la discusión acuerdo a la Ley de Alquileres actual, y de los que se vayan a firmar con la nueva ley porque la ley de alquiler todavía sigue vigente, hasta tanto se promulgue la que se aprobó el día de ayer.

En la segunda instancia tiene que haber un órgano de control que haga cumplir la ley, sino realmente va a ser muy difícil que nosotros podamos tener una cierta estabilidad tanto como para el inquilino como para el propietario. Nosotros vemos que vamos a terminar discutiendo una ley de alquileres cada dos o tres años.

-¿Cómo viste el rol de la oposición?

-A mí me sorprendió muchísimo porque el dictamen de minoría que tuvimos en Cámara de Diputados explicábamos que si están queriendo proteger a los inquilinos, la situación no es modificar la ley para pagar el aumento del alquiler y esta teoría del derrame: no sucede ningún rubro de nuestro país. Resulta hasta contradictoria este planteo, porque cuando el mercado valida un precio, el precio no baja. La oposición decía que nos veía, pero no nos escuchaba.

Entonces, lo que quedó de a mi entender expuesto es que realmente en ningún momento tuvieron la intención de mejorar la situación de los inquilinos. Han salido a defender los intereses de los propietarios y en ese sentido desconocen claramente, cómo funciona el mercado alquileres.

-¿Un consejo para quienes deben alquilar?

-Tenemos que tomar como propia esta victoria. La única forma de que esto se pueda traducir en derechos es que hagamos entre todos respetar la ley.

Yo sé que es complejo en una situación en la cual vos tenés tu familia que corre riesgo de quedarse en la calle, ponerte en una posición dura cuando el mercado inmobiliario te impone condiciones que no son legales. Pero se ha demostrado que organizados y unidos podemos lograr muchísimos cambios y frenar el abuso inmobiliario.

Convocar a todas las familias que alquilan en Argentina a que nos empecemos a organizar, porque este es el principio de una discusión que tiene que ser de manera integral y a nuestro entender tiene que ir avanzando en un alquiler justo.

A medida que se ha ido regulando y se ha ido avanzando el Estado en ir definiendo, cómo tiene que ser el acceso a la vivienda en la Argentina, no solamente hemos ido reduciendo el impacto del alquiler en el sueldo de un trabajador, sino que su vez ha habido cada vez más propietarios y ha sido mucho más fácil poder acceder a la vivienda propia en nuestro país.