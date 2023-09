La "salud libertaria": los números oficiales de la inversión del Estado y cómo sería el modelo Milei

“En nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios”, dice, y agrega: “Esto es así. No es debatible… pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero”. Javier Milei propone que cada cual debe hacerse cargo de sus tratamientos independientmente de su situación social. Entregarle el dinero al ciudadano y no volcarlo en instituciones del estado, “un voucher sanitario”. Dejar que el mercado regule las posibilidades de cada uno sin importar de donde viene y que ingreso tenga.

El ministerio de Salud de la Nación proporcionó los costos a BigBang de algunos medicamentos para personas que padecen desde las enfermedades o situaciones más comunes, hasta las más complejas. Desde la hipertemsión arterial hasta algún tipo de cáncer o la fibrosis quística, este es el costo que debería abonar cada argentino sin la centralización de la compra.

Nota: El precio al publico corresponde a los calores vigentes al 16 de julio de 2023. En la proyección mensual/anual no está contemplada la inflación futura. Valores pesificados al tipo de cambio oficial al 16/08/23.

A las más de 19 millones de personas de personas afectadas por hipertensión, diabetes o causas referidas a la salud mental, el programa REMEDIAR les provee los medicamentos para la atención primaria en los Centros de Atención Primaria de la Salud. Aquellos que padecen fibrosis quística o Atrofia Muscular Espinal (AME), se distribuyen de manera nominal a través del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes. En el caso de los diferentes tipos de cáncer los entregan a los pacientes en su domicilio a través del Banco de Drogas Especiales para complementar sus tratamientos.

En nuestro país el ministerio de Salud de la Nación estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición. BigBang consultó el costo del tratamiento mensual contra la diabetes si cada ciudadano no tuviera obra social a precio de mercado.

Alguien que padezca Diabetes Mellitus tipo 2, que son entre el 90 a 95% de todas las personas afectadas con esta enfermedad, puede gastar cada 30 días entre $ 9.539,80 y $ 78.867,38. Mientras que una persona con Diabetes Mellitus Tipo 1, representan 5 a 10% de todas las personas con DM y tiene un tratamiento intensificado, puede gastar cada 30 días $ 96.719,22.

Las compras se realizan centralizadas desde el Ministerio a través del programa REMEDIAR.

El Ministerio desarrolla varios programas que atienden pacientes de fibrosis quística, atrofia muscular espinal, miastenia, hemofilia. Para todos ellos hay provisión gratuita de medicamentos que son de altísimo costo informan desde la cartera sanitaria. El que trata la atrofia muscular espinal cuesta u$s 2.000.000 y logró un acuerdo con el laboratorio: hacer un programa y proveerlo a todos con independencia de la cobertura que tengan. Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, cuenta que: “Nos ha permitido ahorrar un 70% de lo que se pagaba y todos los que lo necesitan lo obtienen. Aunque tengan la cobertura de la obra social más importante no pueden pagar estos costos”, finaliza.

Todos en uno

La Libertad Avanza en su plataforma define que propone eliminar los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Trabajo y fusionarlos en uno solo: Capital Humano. La Dra. Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, señala a BigBang que la reducción del ministerio a secretaría llevada a cabo por Mauricio Macri el 4 de setiembre de 2018 mostró las diferencias entre una y otra estructura.

Para nuestra entrevistada la jerarquía de un ministerio es importante no solo en el nombre sino en las acciones. “Hemos tenido más de 80 reuniones del Comité Federal de Salud (COFESA). Cuando fue secretaría no había reuniones del COFESA”, afirma Tarragona. El COFESA es el organismo que reúne a las y los ministros y ministras de salud de todas las jurisdicciones y el nacional. “Hay acciones llevadas adelante por los ministerios de los veinticuatro distritos junto a Nación en forma conjunta por los que nadie pagaría”, señala. Entre ellas enumera la prevención del dengue, la potabilización del agua, la vacunación. “Nadie estaría dispuesto a pagar parta hacer un programa de promoción de alimentación saludable. Esas cosas las tienen que hacer los estados”, reafirma.

La centralización en la Pandemia

Tampoco se podría haber enfrentado la Pandemia sin la centralización y coordinación ejercida por el ministerio de Salud y los veinticuatro ministerios provinciales. La crisis dejó tres cuestiones centrales que marcan la necesidad de la rectoría del nivel central:

En primer lugar, la compra de insumos y respiradores al inicio de la Pandemia. Si no hubiera ocurrido de manera centralizada en acuerdo con los 24 ministros solo hubiera podido comprar el que tenía recursos para hacerlo.

al inicio de la Pandemia. Si no hubiera ocurrido de manera centralizada en acuerdo con los 24 ministros solo hubiera podido comprar el que tenía recursos para hacerlo. En segundo término, si las vacunas no hubiesen sido adquiridas a nivel central, las habría comprado quienes tuviesen posibilidad de pagarlas y cada jurisdicción tiene una capacidad presupuestaria distintas.

y cada jurisdicción tiene una capacidad presupuestaria distintas. Por último, la organización de la atención. En Pandemia tanto el sector público como el privado estuvieran a disposición para lo que hiciera falta. En cada provincia se organizó de una manera diferente. En alguna todo lo atendía el sector público y todos los demás pacientes eran derivados al privado. Más del 60% de la población tiene alguna cobertura social, si no hubieran trabajado en conjunto no se podría haber enfrentado la Pandemia. Asimismo, desde llevaron adelante la producción y negociación estratégica para dar respuesta a las necesidades de todas las provincias.

La libertad de elegir

Tarragona cuestiona la posibilidad que todos los argentinos puedan elegir donde atenderse: “Hoy en casi todo el territorio no tenemos la posibilidad que las personas elijan donde atenderse. Hay muchísimas ciudades donde hay una sola oferta de algo. A veces un hospital público y a lo mejor no hay laboratorios de análisis clínicos o no hay centro de diagnóstico por imágenes”, aclara. Se atiende en el lugar que tiene mas cercanía, quizás haya algún tipo de elección en las ciudades más pobladas pero la gran mayoría de las personas no pueden elegir tan libremente donde atenderse. Es el estado que ocupa esos lugares que nadie quiere ocupar".

Los trasplantes son impagables

Javier Milei manifiesta su posición libremercadista para acceder a un órgano y superar la lista de espera que realiza el INCUCAI. Para el libertario: “No hay peor solución que la que implica la garra del Estado. Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente”. Y en este caso aporta su mirada: “buscar mecanismos del mercado para solucionar los problemas”.

El pasado 27 de agosto más de cien profesionales del Hospital Garraham protagonizaron una experiencia inédita. A partir del mismo donante, trasplantaron con éxito el corazón a un niño de 4 años, el hígado a una beba de un año y los pulmones a una adolescente de 13. BigBang consultó al Dr. Mariano Boglione, director del operativo y responsable de los trasplantes pulmonares sobre la posibilidad de recurrir a la compra y venta libre de órganos. El prefesional destacó el desafío logítico que impuso la ablación y que intervinieron tres equipos en simultáneo. "Una operación de este tipo es impagable para cualquier persona. Sería injusto que solo aquel con dinero suficiente pueda acceder a un trasplante", señaló.

Covid y Dengue

La presencia del dengue es una situación recurrente desde hace muchos años y el estado trabaja en la prevención y en atención informa Tarragona. Se acaba de registrar la primera vacuna para algún tipo de variedad o indicación especifica, pero sin ningún otro avance, no está aún recomendada por la Organización Mundial de la Salud ni la Comisión Nacional de Inmunizaciones y no está en la Argentina. Tampoco hay alarma de dengue en estos momentos aclara.

Acerca del COVID detalla que afortunadamente ha bajado la percepción del riesgo y estas últimas semanas hubo un crecimiento en el número de casos y continúa la recomendación de vacunarse. Para Tarragona: “Sucede que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como no vemos Covid la gente piensa que ya pasó, pero eso pasa justamente porque nos vacunamos. Los adultos mayores de 50 años deben inocularse una vez por año, para los menores todavía no existe recomendación”.