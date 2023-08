La suma fija llega en septiembre: los anuncios post PASO y las negociaciones con los gremios

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, confirmó que en septiembre, después de las PASO, el Gobierno nacional otorgará una suma salarial fija por fuera de las paritarias, tal como se lo confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Tenemos que sentarnos a discutir las características, pero la idea la comparto completamente. Una suma fija que complemente las paritarias, para que los salarios que están más abajo peguen un salto", reveló el sindicalista ante Radio 10.

Por otro lado, se refirió a la disputa electoral que comienza este domingo. "No podemos dar ninguna ventaja. Estamos viendo cómo la oposición se despedaza y eso nos permite a nosotros, que tenemos un candidato que está apoyado por las fuerzas principales, gobernadores, intendentes, movimientos sociales, las centrales sindicales. Hay que militar para que el voto lo ponga como el candidato más votado", aseguró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Todos sabemos que en este momento está habiendo un intento de desestabilización económica feroz. Ayer lo advirtió Sergio Massa. Todos sabemos que quieren generar el caos económico como un paso previo para ablandar el camino de la oposición, para que en el marco del desconcierto y la bronca en la gente, pueda ganar", indicó Yasky.

Durante la entrevista, el dirigente también se dio lugar al análisis más profundo respecto al panorama de precandidatos que hay, con propuestas recesivas, y explicó la importancia que tiene para el peronismo que haya una alta participación del electorado el próximo domingo. "Nosotros si no ganamos la elección no va a ser porque la gente va a votar a los que le prometen ajuste. Eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que la gente se quede en la casa. Quedarse en la casa es votar a la derecha", opinó.

"Hay que hablar con nuestra gente. Tenemos que hacer entender que necesitamos que este país no caiga en manos de personajes que atropellan a los trabajadores como Mauricio Macri", advirtió el diputado nacional. "Habla de seguridad jurídica el padrino de la Justicia que encarceló empresarios porque se negaron a actuar como arrepentidos y armar falsas denuncias", denunció.

"Todos los días los grandes medios de comunicación buscan convencer de que estamos derrotados, de que no hay salida. Hay que tener claro que tenemos que ir a votar a nuestros candidatos, que los problemas que hoy tenemos no se van a resolver con más ajuste, más caída del salario y más atropello a la gente. Al revés, se resolverán con un gobierno que ponga los salarios y los derechos de los trabajadores como cuestión esencial a respetar", concluyó Yasky.