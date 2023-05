La súplica de Alberto Fernández: "No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó”

Alberto Fernández participó y encabezó un acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y, sin nombrar directamente a nadie, disparó contra los candidatos de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta) y particularmente contra Javier Milei.

En medio de un clima electoral álgido, el mandatario no dudó en referirse a la fuerza opositora: “Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13% del ingreso a lo jubilados, no le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó, no le entreguemos el poder al irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos".

“El 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme a mí. Lo que tenemos que explicarles a los argentinos que están desorientados y tienen motivo para estar preocupados, porque a veces las cosas no salen como uno quiere, a ellos tenemos que animarlos y hacerlos entender que el problema no está adentro, está enfrente”, dijo a modo de introducción, antes de arremeter de lleno contra la oposición.

“Ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado porque han sido muchas: heredar a Macri, cargar una pandemia, soportar una guerra y una sequía... ya está, más cosas no me pueden pasar. Pero el futuro es muy promisorio para la Argentina, que tiene un potencial enorme de desarrollo porque el mundo necesita lo que nosotros estamos en condiciones de producir: energía, minerales, energías limpias y alimentos”, dijo en cuanto a los acontecimientos inéditos que suscitaron en su mandato.

Para referirse al amplio abanico de candidatos de la oposición, dijo: “Son los que dicen que la economía popular es una banda de planeros que no quiere trabajar; los que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido y las vacaciones pagas; los que plantean que hay que imitar a Qatar que no tiene sindicatos; los que creen que la escuela pública es un lugar de adoctrinamiento y quieren dejar la salud pública en manos de privados, y dejaron de construir hospitales en la Provincia de Buenos Aires”.

También, tuvo palabras para su propia fuerza: “Dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo, somos hijos de Perón y de Evita, sabemos qué intereses defendemos, sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, el que le toque gobernar va a estar parado al lado de los que trabajan, de los que necesitan, al lado de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre”.

Al terminar su alocución, a días de que el jefe de Estado oficializara el llamado a concurrir a Plaza de Mayo, al escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del acto del 25 del corriente mes, dijo sobre la vicepresidenta: "Cristina no es corrupta, yo la conozco. Eso lo puedo afirmar sin dudar. No lo es. Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública, pero los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos, por eso me parece que hay que hacer la diferencia".