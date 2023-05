La suspensión de las elecciones por decisión de la Corte: silencios y posicionamientos en el Gobierno

Los posicionamientos dentro del Gobierno Nacional sobre el accionar de la Corte Suprema encuentran posturas explícitas e implícitas. La voz de algunos y el silencio de otros. Aunque la mayoría apoya la denuncia y devolver el guante a los Supremos, hay quienes prefieren callar o hablar en off de su desacuerdo con las definiciones presidenciales.

Alberto Fernández desgranó distintos argumentos contra la cautelar que permitió suspender las elecciones en Tucumán y San Juan durante los nueve minutos de la Cadena Nacional del mediodía del miércoles. A lo largo de sus 43 meses de mandato, el Presidente ha sido poco propenso a interrumpir las transmisiones de radio y televisión con su palabra. Sus dos últimas intervenciones similares habían sido dos. Una contra el fallo de la coparticipación de la Corte que beneficiaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de diciembre de 2022 y el otro relacionado con la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe el 7 de marzo pasado.

El Primer Mandatario argumentó tanto desde el punto de vista político como jurídico la intromisión del Poder Judicial en jurisdicciones que no le son propias. Señaló la persecución contra la Vicepresidenta “con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales”. Asimismo, destacó el peligro que representa para la Democracia las decisiones a las que somete no solo a tucumanos y sanjuaninos, sino al conjunto de los argentinos. La unidad de acción entre lo expresado por Mauricio Macri tratando de “feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas”.

También es llamativa la coincidencia temporal del comunicado de los jueces con la declaración de Héctor D. Marchi (ex administrador de la CSJN), lo que le despertó suspicacias. El discurso pronunciado por el Dr. Horacio Rosatti, Presidente del tribunal ayer por la mañana frente a empresarios de la Cámara de Comercio Norteamericana (AmChan) es una pieza particular. Sostuvo la exigencia para impedir la continuidad del avasallamiento “a los pueblos del interior de la Patria preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios”.

Las herramientas jurídicas y políticas para poder subsanar esta anomalía provocada por la injerencia del Poder Judicial tanto en las facultades del Ejecutivo como del Legislativo son escasas. El Ejecutivo enviará a la Comisión de Juicio Político este nuevo proceder de la Corte como nueva causa en el proceso que se le sigue por mal desempeño en la Cámara Baja.

“No creo que se trate de una amenaza. Yo no soy paranoico, pero cualquier otro puede tomarlo como un anticipo o advertencia”, señaló una persona con acceso al despacho del Presidente sobre la definición de la Corte. Al mismo tiempo argumentó en contra de esa decisión: “Van a ser votados por electores provinciales, bajo leyes de cada una de las provincias y decididas por la justicia provincial” y “viene un juez federal que pega un salto y dice que afecta las garantías constitucionales de la Nación”.

Desde su punto de vista, siguió nuestro interlocutor en los pasillos de Rosada, “personalmente no me gusta que alguien se reelija 25 veces, pero a mí. Nada tiene que ver con lo que deciden en esas provincias”. Y finalizó: “Si quiere que se proponga para Presidente”. Esta frase que recuerda a un reto público realizado por Cristina Fernández a Mauricio Macri “que armen un partido y ganen las elecciones” había dicho la ex Presidenta el 15 de abril de 2016.

El 10 de mayo de 2017 el fallo implementado por esta Corte Suprema que beneficiaba al represor Muiña reduciendo sus años de condena faltantes a la mitad fue revertido con la movilización popular. Esto fue recordado por el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro esta jornada casi en simultáneo al inicio del discurso de Alberto Fernández.

Hoy, seis años después de ese acontecimiento, que quedó marcado a fuego en la historia, el Presidente volvió a llamar a defender la Democracia. En uno de los párrafos de su discurso señaló también otro hito de esta etapa de la historia argentina. Alberto Fernández dijo: “Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los ochenta para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso”.

“Es una buena coincidencia”. Así definieron desde el entorno del ministro del Interior el discurso del Presidente. “¿Podría haber una convocatoria que salga el próximo martes del Congreso del PJ Nacional?”, preguntó BigBang al mismo funcionario y la respuesta fue que todavía estaba muy lejos esa fecha. Las palabras escuchadas ayer del ministro político no habían sido consensuadas con el Presidente, y a ello sumaron “dijo cosas que nadie se animaba”.

Por su parte Sergio Massa no manifestó su posición en el tema. En un acto en la localidad de América junto a Axel Kicillof se refirió a la interna y las vanidades de los políticos. Ayer en AmChan respondió "esto de querer exponer en unas Primarias si el gobierno tiene diferencias o no las tiene es un gravísimo error".

Para otro habitante de Balcarce 50 convocar por este tema sería estar leyendo mal la actualidad política. Así lo expresó a este portal. ”La gente está preocupada por su vida diaria, ¿a quién le preocupa la Corte Suprema ahora?” aseguró. Y sobre la postura del Mandatario dijo: “Está mirando de costado”, bajando la expectativa sobre un posible acto.

El próximo 25 de mayo es un objetivo marcado en la agenda de sectores cristinistas y podría convertirse en una acción más amplia de lo establecido hasta ahora. El objetivo fijado era una nueva fecha contra la campaña de lo que entienden es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.