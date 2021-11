La tensión entre Larreta y Macri antes del discurso: el abrazo forzado y la desafiante chicana a los "halcones"

Momentos de tensión se vivieron en el búnker de Juntos por el Cambio antes de que los candidatos y los principales referentes del espacio político dieran su discurso tras la difusión oficial de los primeros datos oficiales de las elecciones. Del reclamo de Mauricio Macri a la bronca con Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien la fórmula encabezada por María Eugenia Vidal le sacó (hasta el momento) 22 puntos de diferencia a la del Frente de Todos, el objetivo del "larretismo" era no bajar de un piso del 50% (cinco puntos menos del que cosechó en 2019 en su reelección). La imposibilidad de "captar" los votos de Javier Mieli, que subió más de cuatro puntos desde las PASO, le fue atribuida de forma directa al armado del actual jefe de Gobierno porteño, quien resistió la "derechización" exigida por parte del denominado "sector duro" de Juntos por el Cambio.

Y hubo pase de factura. Aunque Mauricio Macri se subió al escenario y hasta abrazó a Larreta, lo cierto es que el ex presidente y su nueva mano derecha, Patricia Bullrich, tomaron nota también del sorpresivo resultado en la Provincia, en donde el Frente de Todos logró revertir la derrota y alcanzar un empate técnico. En tanto, la fórmula encabezada por Diego Santilli sufrió la misma suerte que Vidal en la Ciudad: no pudo capitalizar el "voto Espert" y no sumó más votos de los obtenidos en las Primarias.

En su discurso, Larreta destacó la elección de Santilli en respuesta a los reclamos que recibió puertas adentro: "Quiero felicitar a mi amigo, compañero de hace muchos años, Diego Santilli; que con todo el equipo de la Provincia, hicimos una elección histórica en la provincia de Buenos Aires y les volvimos a ganar. Gracias a todos los bonaerenses, que yo sé que quieren un cambio. Que sabemos que la están pasando mal, con inseguridad y sin laburo. Gracias por el apoyo que nos dieron".

En otro de los pasajes de su discurso, Larreta defendió el armado a nivel nacional y apuntó contra la polarización que el sector más duro de Juntos por el Cambio llevó adelante en el segundo tramo de la campaña: "Tenemos que seguir creciendo, gracias a la unidad, a la amplitud; gracias a que elegimos a nuestros candidatos de forma democrática y así va a seguir siendo siempre. También, insisto en que tenemos que terminar con la grieta, defendiendo nuestros valores y convicciones; pero con la grieta no vamos a solucionar los problemas del país".

"Tenemos que terminar con la grieta y asumir con orgullo que hoy dimos un paso enorme en consolidar la transformación que venimos llevando adelante en la Ciudad, pero también sentimos que juntos llevamos los valores que predicamos a todo el país. El valor de la educación, el de la gestión transparente; el valor de la política sin privilegios, el valor de la seguridad para vivir en paz; el valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. Tenemos que llevar juntos estos valores a todo el país, ese es el desafío que tenemos ahora. Todos juntos", sumó.