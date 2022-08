La terrible denuncia de Luana Volnovich contra la Policía de la Ciudad: “Varios hombres me agarraron de los pelos”

La represión de la Policía de la Ciudad en la jornada del sábado frente a la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con varios militantes peronistas heridos, sigue sumando capítulos nefastos.

Ahora, la directora del PAMI, Luana Volnovich contó que en la tarde del sábado, cuando se manifestó en Juncal y Uruguay, varios policías varones la golpearon y la única agente mujer la insultó y además le dijo: “Mogólica”. En ese sentido, Volnovich aseguró en una entrevista que la Policía porteña no respetó los protocolos de género y un uso excesivo de la fuerza.

En su relato, la titular de PAMI afirmó: “No había clima de violencia cuando llegué. Todos íbamos a nuestras actividades chiquitas que se hacían en la Ciudad. Hacíamos actividades con alegría. Pero terminamos yendo ahí cuando nos enteramos del vallado. Y era un clima de gente que estaba acompañando. Había familias, niños, gente grande. No era un clima denso”.

Y continuó sobre las agresiones: “No se ve en las imágenes. Yo me enfrenté con dos policías, uno varón y una mujer. Ella me decía: 'Mogólica, te voy a meter presa'. Esa es la formación que tienen los efectivos de la Policía de la Ciudad. Utilizando la palabra 'mogólico' como un insulto y descolocada totalmente de su rol institucional”.

En su relato, Volnovich recordó: “En un momento determinado, en el marco de la represión, empezamos a pedir que nos dejen pasar el cordón policial. Pasamos el primero. Después, cuando nos encontramos con el segundo, es cuando se empezó a ver una violencia bastante fuerte. Nos empezaron a golpear. Yo ahí salí a defender a un compañero y me empezaron a dar a mí”.

En ese momento, la titular del PAMI quedó frente a frente a dos policías, un hombre y una mujer. Esta segunda, le dijo a Volnovch: "Mogólica, te voy a meter presa". En ese punto, la dirigente del Frente de Todos relató: “Así como me pasó a mí, le debe haber pasado a otras tantas mujeres. A mí me agarraron entre varios varones, de los pelos, y me llevaron, de los pelos, adelante del cordón donde ellos querían que estuviéramos”. Por último, afirmó sobre el protocolo de género: “Son las mujeres las que nos pueden detener. Eso no sucedió. La única mujer que estuvo ahí me dijo lo que me dijo. Con lo cual se hizo todo mal”.