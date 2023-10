La terrible historia de Iair y Eitan Horn, los hermanos secuestrados por Hamás: "Nos quedó una conversación a la mitad"

Alejandro Schonfeld es un ciudadano argentino que, como muchos otros, tiene su corazón dividido en dos: sus afectos están en esta tierra pero también en Israel. Alejandro, se enteró del ataque del grupo terrorista Hamás el mismo sábado 7 de octubre de 2023, cuando se despertó.

Cuenta a BigBang que sus días ya no volverán a ser los mismos: es que aunque no hay información oficial, intuye tras una ardua investigación que su amigo de la infancia Eitan Horn (a quien quiere como un hermano) podría estar secuestrado por el grupo terrorista Hamas que irrumpió en el territorio israelí por tierra, por mar y por agua.

Schonfeld se organizó con familiares y amigos para dar con la verdad: dónde está Eitan en este momento. Eitan que es educador, fue a visitar a su hermano Iair que en ese momento vivía muy cerca de Franja de Gaza donde el ataque fue brutal. Sin embargo, todavía no hay información certera.

En cuanto al gobierno argentino el ministro de Defensa, Jorge Taiana y el canciller, Santiago Cafiero pusieron en marcha el plan “Regreso Seguro” que, a través de un Hércules C-130, trasladarán personas de Tel Aviv con destino a Roma para repatriaros a territorio nacional.

-¿Cuándo y cómo te enteraste del ataque de Hamas a Israel?

Me enteré cuando me desperté el sábado, hay una diferencia horaria importante con Israel de seis horas y los ataques fueron pasada la medianoche de Argentina, que fue a la mañana temprano de Israel empezando el día del sábado, que en Israel se llama Sabbath y es el en el que se descansa y hay una particularidad, que es que no hay transporte público de ningún tipo y también están cerradas una gran cantidad de negocios.

Ese día, además coincidía con que era una festividad judía que se llama Simjat Torá, así que el ataque agarró a Israel bastante desprevenido y no parece una casualidad, parece que lo planearon así como también había pasado hace 50 años cuando fue la guerra de Yom Kipur, que el aniversario coincidió con este ataque.

Me enteré cuando me desperté y me enteré porque en un grupo de amigos en el que también está mi amigo Eitan. Una amiga que hace se levantó antes y vio que había guerra en Israel escribió en el grupo preguntándole si estaba bien y que por favor, contestar para que nos quedáramos tranquilos… cosa que nunca pasó.

Eitan, nació en Argentina en el 86, o sea tiene 37 años cumplidos hace un mes y vive en Israel más o menos del 2003 me parece que estaba haciendo ahí. A los 16 años él y toda su familia emigraron a Israel como tantos judíos, en el contexto de la crisis del 2001 porque estaban muy mal económicamente y no se podían recuperar y se fueron buscando mejores oportunidades.

-¿Cómo rastrearon información para saber que Eitan esté posiblemente secuestrado?

A medida que va avanzando el día, vamos teniendo información de lo que pasando en Israel y donde estaba Eitan. Cuando fueron los ataques Eitan había ido a visitar a su hermano Iair que vive si vive en un Kibutz-es una palabra que se usa en Israel para nombrar ciertas aldeas agrícolas- que está del lado de la frontera del estado de Israel pero muy cerca de la Franja de Gaza y es uno de los lugares que hoy sabemos que fueron atacados por milicianos del grupo terrorista de manera terrestre. Murieron muchas personas, hubo asesinatos y también hay otros desaparecidos.

Por un lado, la búsqueda de ellos está dentro del contexto de la búsqueda de todos los prisioneros que está sucediendo en Israel a 14.000 kilómetros de acá (Argentina) y donde no tenemos demasiada injerencia. Pero todos los amigos de Eitan y de Iair a lo largo del día sábado que no aparecían cuando se confirmó que no estaban entre los cadáveres que aparecieron, que tampoco estaban en ninguno de los escondites donde se estuvo buscando, el domingo medio se descartó esto porque se había terminado el rastrillaje y empezamos a manejar las hipótesis, al 99% segura de que están secuestrados.

Empezamos una campaña de difusión, tenemos un Instagram y una y un perfil en ex Twitter se están haciendo videos y dando notas de prensa. Lo que estamos tratando de hacer con la gotita de esperanza que queda de que no están secuestrados, es ver alguien que tenga información y en segundo lugar comunicar para generar conciencia pública porque Te dicen ‘150 prisioneros, 250 secuestrados, 150 desaparecidos’ y es un número. Te genera una empatía que dura un segundo y después pasas otra cosa en tu vida…

Por primera vez, a mí me pasa y me doy cuenta que la diferencia que es cuando es una persona con la que hablaste el viernes con la que, que sabes que comida le gusta, qué canción le gusta, que te lo imaginas en esa situación secuestrado, cómo puede estar reaccionando es muy angustiante.

Yo siento que ahora vivo mi vida y en paralelo, mi amigo está secuestrado por Hamas, es surrealista y bueno, ponerles nombre, cara, para la gente que no los conoce, que no les llegue la información solamente del número de prisioneros o del número de argentinos prisioneros, sino que son personas con su historia con su vida con sus miedos con sus familiares, que ahora están seguramente desesperados y con sus amigos que no pueden pensar en otra cosa.

-¿Cómo es Eitan como amigo, qué hacía en Israel?

El viernes hablamos de música con Eitan: me preguntó si me acordaba una canción que habíamos cantado cuando éramos chicos, íbamos a unos grupos como si fueran los scouts, pero judíos. Había un concurso musical cuando éramos chicos y con nuestro grupo ganamos y Eitan me preguntaba si me acordaba qué canción habíamos cantado. Es rarísimo, porque no me acordaba nos quedó una conversación a la mitad ninguno, se acordaba y ahora ya no le puedo contestar.

Eitan era educador, de grupos de otros países que hacían viajes a israelíes. Iair, vivían esta colonia agrícola donde trabajaba en los Kibutz, son organizaciones comunitarias como que fueran cooperativas donde todas las tareas que hay que hacer en el lugar se organizan y vos vivir a cambio de trabajar, básicamente tiene como un ideal socialista. Tal vez trabajaba en la producción agrícola, no lo sé, no tenía tanto contacto hoy en día.

-¿Cómo se vive con la realidad de Israel siendo judíos y viviendo en Argentina?

En primer lugar, solamente se puede condenar lo que está pasando en Israel: hubo un ataque de un grupo terrorista fundamentalista islámico, un grupo misógino, machista, que odia a todos los que no son musulmanes y no estoy hablando de los palestinos, estoy hablando del grupo Hamás.

Palestina no es una sola cosa son dos territorios, gobernados por dos grupos distintos que piensan distinto, la Franja de Gaza es uno de ellos y está gobernado de manera dictatorial porque no hay elecciones por el grupo Hamás que se parece más al ISIS o a la Hermandad Islámica que a un partido político. O sea, Israel está siendo atacado por un grupo terrorista que en su estatuto dice que quiere destruir Israel.

Entonces mi deseo que se pueda ganar esta guerra y liberar a los prisioneros. Yo al mismo tiempo brego por una solución de dos Estados y sigo pensando que la solución para Palestina no es la opresión y que habría que lograr una solución política para esto, pero en este momento que hay guerra la solución es bélica.

-¿Un mensaje para la sociedad argentina?

-Dos mensajes uno es: Hamas no es Palestina. El otro es que nos ayuden a difundir esta situación y a visibilizar que hay prisioneros argentinos que también que también le compete Argentina reclamar por su libertad.