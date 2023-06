La tibia bienvenida de JxC a Espert: llamativas ausencias y el fantasma Schiaretti

Sigue la interna en Juntos por el Cambio. Mientras que la coalición opositora dirime los cruces que se generaron tras la sugerencia de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a Juan Schiaretti para ampliar el espacio, la mesa política llevó adelante una conferencia de prensa para anunciar el ingreso de José Luis Espert, quien se suma como precandidato presidencial.

"Es un día histórico. El liberalismo de Avanza Libertad y Juntos por el Cambio confluyen en ampliar este gran transatlántico contra el kirchnerismo populista", celebró Espert al inicio de la conferencia, al tiempo que defendió una de sus promesas de campaña: "Hay poca discusión en Juntos por el Cambio y en la sociedad de que tengamos un Estado de tamaño razonable que le devuelva los impuestos a la gente, que no genere déficit, ni el peor impuesto que es la inflación".

En línea con la plataforma electoral, Espert también se refirió al impulso de una eventual reforma laboral, aunque evitó brindar detalles del proyecto: "También hay coincidencias sobre la necesidad de una reforma laboral para que los trabajadores tengan una defensa de sus derechos en serio y que al mismo tiempo el empresario tenga ganas de emplear gente".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un dato que no pasó inadvertido fue al ausencia de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, quienes fueron representados por el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli. "Acá no hubo ninguna ausencia", aclaró de inmediato Espert, al tiempo que explicó: "Estuvo toda la mesa política de Juntos por el Cambio y el PRO tuvo también su representación".

Quienes sí aceptaron participar de la postal política fueron Miguel Ángel Pichetto, líder del Peronismo Republicano; Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y Gerardo Morales, por la Unión Cívica Radical.

Si bien no se hizo alusión a la incorporación de Schiaretti durante la conferencia de prensa, Morales ratificó en diálogo con C5N que aún no se descartó el desembarco del gobernador cordobés. "Estamos repensándolo. Siempre vamos a privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio, pero acá hay gente de adentro y de afuera que si puede romper lo hace", denunció, n línea con las declaraciones de Elisa Carrió.

Morales también aprovechó el aire para marcar sus diferencias con Bullrich: "No hay que mentirle a la gente. No se puede sacar el cepo, es imposible. Lo hicimos cuando fuimos Gobierno y lo tuvimos que volver a poner. No hay peor cosa que tomar una decisión y volver para atrás".

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta a Espert

"¡Bienvenido, José Luis Espert! El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien. ¡Bienvenido! Un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad. A partir del 10 de diciembre vamso a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas".

El festejo de Bullrich, con palitos para Schiaretti