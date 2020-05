La trama secreta del juego online en la Ciudad: la jugada con la que la Ciudad busca recaudar millones

“Hay tres cosas que crecieron exponencialmente durante la cuarentena: el uso de Netflix, el consumo de porno y el juego online”. Con esa frase, una calificada fuente oficial remarcó el crecimiento de una de las facetas que el Gobierno de la Ciudad buscará tener reguladas entre septiembre u octubre de este año: las apuestas online.

Habilitado para otorgar permisos para que se desarrolle desde 2018, la pandemia del coronavirus hizo que, en pos empezar a regular una actividad que hasta ahora era ilegal, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a permitir la presentación digital de toda la documentación. LOTBA, que se encuentra a bajo el ala del ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Martín Mura, calcula que ingresarán entre $400 y $500 millones solamente este año por ese canon.

Esos fondos, según explicaron, tendrán el mismo destino que todo lo que recauda LOTBA, es decir un 70% para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y un 30% para el funcionamiento del organismo. “Estamos dejando pasar un elefante por el bazar”, afirman fuentes gubernamentales sobre la necesidad de empezar a regular el juego online. Entre 2018 y 2019, LOTBA detectó casi 1.900 sitios de apuestas online y llevó a 900 de esos a la Justicia. El crecimiento exponencial de la modalidad de juego online fue uno de los motivos centrales que llevaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a regularizar cuando antes esta situación.

Sin ir más lejos, en los últimos dos años, comenzaron a aparecer varios casos en el interior del país de los denominados “casinos locutorios” en donde una persona pone en funcionamiento cuatro o cinco máquinas con la chance de utilizar diferentes plataformas de juego online. Carga el dinero en la cuenta de cada maquina y luego le cobra “la ficha” a los que quieran apostar.

La decisión de LOTBA de permitir las presentaciones online de la documentación coincide además con la certeza de que, como consecuencia de la pandemia, las arcas porteñas tendrán una merma de $80.000 millones en el año, según informó a la Legislatura el propio Mura. El impacto en la recaudación se entiende, entre otras cosas, además de la merma en Ingresos Brutos, la morosidad en el pago del ABL se duplicó en marzo (pasó del 22 al 44%).

Varios de los operadores del juego que ya participaron de una licitación similar el año pasado en la provincia de Buenos Aires quieren poner un pie en la Ciudad, mientras que las dos sociedades que ya explotan el negocio en territorio porteño tienen prohibido presentarse y ya elevaron el reclamo a la Justicia.

Por lo bajo, como sucedió en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente de Boca, Daniel Angelici, quiere también sacar una tajada en la participación. Junto con su socio Daniel Mautone, fueron uno de los seis players que se comunicaron con LOTBA para conocer los detalles de la presentación para poder conseguir uno de los permisos que habilitará la Ciudad.

Por la situación de no poder competir para conseguir un permiso HAPSA y CIRSA, las dos sociedades que explotan el Hipódromo y el Casino respectivamente, fueron a la Justicia para que se suspenda todo el proceso. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 1, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial para tratar el amparo presentado. Es el mismo magistrado que en 2017 falló a favor de Angelici para que sus bingos no paguen el impuesto a las ganancias. Algo que finalmente no fue ratificado por la Cámara.

Quienes se presentaron ante LOTBA, según pudo reconstruir BigBang sobre la base de diferentes testimonios, fueron Atlantica De Juegos S.A ( Mautone) y Stars Interactive Limited (Angelici), ArgenBingo S.A y Will Hill Limited S.A (Nazareno Laquaniti) Bingo Pilar (Ricardo Glazman), BinBaires S.A (Federico Achával y Ricardo Benedicto) Biyemas S.A (Gustavo di Magio), Slots Machines (Jorge Lafue) y Codere.

Uno de los puntos centrales de la queja por parte de las sociedades que explotan el Casino y el Hipódromo es la no consideración de la situación de ambos lugares, como también de los empleados de cada empresa. En esa cuestión, incluso lograron un punto de entendimiento con el gremio. “Queremos que se respeten los puestos de trabajo. El juego tienen sus pros, la recaudación y el empleo que genera; y sus contras, por la generación de una adicción. El problema con el juego online es que tiene casi todo de lo malo y poco de lo bueno, básicamente la recaudación. Por eso estamos preocupados”, sostuvieron desde Sindicato de Trabajadores de Juego de Azar (ALEARA).

¨De habilitarse la modalidad online en una licitación donde participan empresas extranjeras sin empleados en esta ciudad, la masa de juego se desplazaría a la referida modalidad. Con la gente en su casa en cuarentena, todos aquellos que compartían esa actividad de esparcimiento lo comenzarían a hacer en forma virtual ante el cierre de establecimientos físicos y la consecuencia inmediata es que empresas del exterior con empleo en todo el mundo comenzarían a percibir ganancias y pagar los sueldos de sus trabajadores con el dinero obtenido de contribuyentes argentinos", le dijo a BigBang el legislador porteño por Consenso Federal, Eugenio Casielles, que en la semana presentó un pedido de informes para conocer los detalles de los cambios en la normativa.

El plano político es uno de los focos que el alcalde porteño busca también mitigar. Es que la aprobación de la ley fue solamente con los votos del oficialismo, pero sin el radicalismo. Sin embargo, algunos sectores del Gobierno sostienen que pueden haber roces con la Coalición Cívica, por sobre todas las cosas. “Para sacar la ley, como después para cada cosa que hicimos lo fuimos hablando con la Coalición Cívica, sobre todo con Maxi Ferraro y entendieron porque era necesario para poder regularlo primero crearlo”, le dijo a BigBang uno de los principales colaboradores del PRO en materia de la industria del juego.

“Se abrió un registro para permisionarios que es ilimitado. Es decir que hay libre competencia entre todos los que paguen un permiso y cumplan con los requisitos, que son económicamente altos. Más allá de las pataletas de algunos sectores políticos que tenían apadrinados y no pudieron cerrar la apertura, van a poder entrar los que quieran y paguen el canon. Apadrinados o no, con experiencia en otras jurisdicciones o no. Lo más transparente es que todos los que paguen el canon y cumplan las condiciones técnicas sean permisionarios y compitan entre ellos”, agregó la misma fuente al ser consultada por las quejas de algunos jugadores del sector.

Un dato no menor es que en la licitación que llevó adelante la administración de María Eugenia Vidal el año pasado -en la que ya hay 7 preadjudicados para prestar el servicio- no hubo condicionamientos para presentarse: podían hacerlo incluso quienes tuvieran negocios de apuestas en territorio bonaerense. En ese proceso, la condición sine qua non para las empresas extranjeras era que tenían que asociarse con alguno de los empresarios locales.

Tal y como quedó establecido en la Resolución 80 de LOTBA del 2019 el juego online en la Ciudad incluirá apuestas deportistas y juegos virtuales (tragamonedas, ruletas, juegos de cartas y juegos lótericos como el bingo). Dependiendo del tipo de juego se pagará un canon que varía entre el 15% y el 20% al que se le sumará el 6% de Ingresos Brutos.

Todas las transacciones serán con tarjeta de crédito o de débito lo que le permitirá a la Ciudad tener un registro de las personas que juegan y los montos, como también si son beneficiarios de planes sociales, si son morosos de cuota alimentaria, si se encuentra investigados por lavador de dinero o si ya están registrados como personas con problemas de ludopatía.