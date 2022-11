La Transformación no para, ni se audita: "La Ciudad gasta cinco veces más en publicidad"

Que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuviera en una entrevista televisiva que las partidas asignadas a Publicidad y Propaganda en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires son destinadas a afrontar campañas de bien público, fue la gota que rebalsó el vaso para el criterio del legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdes, quien ya acumulaba muchas preguntas sin responder en esa materia, por parte de la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así fue que ayer el representante popular presentó en la Legislatura un proyecto de resolución para que le informen a su bloque, en el plazo de 30 días, la división porcentual de cuánto de ese presupuesto estuvo destinado a campañas de vacunación, cuánto al dengue y así con otro tipo de recursos asignados a Publicidad y Propaganda, como por ejemplo, la "agenda verde".

Pero la principal preocupación política de este reclamo se basa en la conocidísima consigna por parte de los porteños, "La Transformación no para", una campaña cuyos fondos no están discriminados en el presupuesto y no se sabe cuánto dinero, ni objetivos involucra.

Sobre el pedido donde aclara que "la Ciudad de Buenos Aires va a gastar tres veces más en publicidad y propaganda que en políticas para fomentar la generación de puestos de trabajo", Valdes habló con BigBang y dejó nuevos interrogantes acerca del gasto publicitario más grande del país.

-¿Cómo es que ustedes desconocen el porcentaje de los gastos en publicidad y propaganda que se destinó a la campaña "La Transformación No Para"? ¿El Ejecutivo porteño no lo hace público?

-El Gobierno Porteño no suele hacer un desagregado sobre qué porcentajes de comunicación está destinada a cada contenido, por lo tanto nosotros hicimos un pedido de informe para preguntar el costo total de la campaña "La Transformación no para", y nos respondieron que en realidad es un término que ellos usan para visibilizar todo lo que hacen y no es una campaña en sí misma. Claramente eludieron darnos información sobre a dónde van los recursos de los porteños y cuánto sale esta campaña.

-Suele decirse que detrás del presupuesto publicitario de CABA se encuentra la solución de muchos de los problemas de la Ciudad. ¿Cómo evalúa este análisis? ¿Es tanto el dinero y podría hacer la diferencia?

-El presupuesto publicitario de la CABA es muy grande, superior al de Infraestructura Escolar, que el año que viene va a ser de 8.700 millones de pesos, mientras que la publicidad va a ser de 9.500 millones. Con lo cual, se destinan más recursos a cuidar la imagen del Jefe de Gobierno, que a arreglar las escuelas para que los chicos estén seguros y tengan las vacantes que necesitan.

-Si bien los gastos son muy excesivos, la publicidad de ciertas campañas y acciones de gobierno son necesarias. ¿Para ustedes qué tendría que pasar con esas partidas? ¿Deberían achicarse?

-Por supuesto que todo gobierno necesita comunicar lo que hace, pero entendemos que es exagerado en función de las necesidades que tiene la CABA, destinar esa plata para distribuir entre medios de comunicación. Ya hay otras formas de comunicar que no tienen que ver con la publicidad. Por ejemplo: las redes sociales, o los propios medios como el Canal de la Ciudad, que está absolutamente postergado, no tiene una producción acorde. Creemos que hay otros distritos que hacen una comunicación importante en los medios y no por eso gastan la fortuna que gasta la CABA.

-¿Tuvieron la posibilidad de comparar los gastos en publicidad de la gestión de CABA con otras gestiones? Obvio que en términos nominales van a ser más grandes, ¿pero en porcentaje?

-En 2022, sinceramente nos regimos por el presupuesto sancionado, la CABA gastó 1.080 pesos por habitante, mientras que Córdoba gastó 756 pesos, el Gobierno Nacional 205 pesos, y la provincia de Buenos Aires 156 pesos. Eso marca que la Ciudad gasta cinco veces más que la Nación en el rubro, y eso indica dónde están las prioridades del gobierno.

Por otra parte, en otras gestiones, el presupuesto en publicidad era mucho menor a nivel federal, y la publicidad creció muchísimo con la llegada del PRO a la Ciudad. Le agregaron, además, otras formas de pauta, como por ejemplo Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), que tienen su propia cuenta de publicidad, como el programa de Higiene Urbana, que a partir de la Ley de Basura Cero, incorpora al contrato con las empresas de basura una forma de recaudación para financiar campañas en medios de comunicación. Bueno, todo eso está sin transparentar, y más que nada, sin un objetivo específico.

¿Qué clase de información es para el ciudadano decirle que "la transformación no para"? Yo entendería que el jefe de Gobierno nos avise el tiempo de inscripción para las vacantes escolares, o cómo simplificar los trámites que tiene el ciudadano con la Ciudad, o los plazos para inscripción en la moratoria de algún impuesto, los beneficios fiscales, o las campañas de vacunación o contra el dengue. Nada de eso es informado a los porteños, y sí se le trata de persuadir que hay una transformación que no para, mientras las necesidades se multiplican.

Más de cien mil vacantes por año no están cubiertas, no tenemos obras de subte, que mejoren la situación de la Ciudad en materia de infraestructura, un ingreso ciudadano para resolver la pobreza que tiene gran parte de la CABA, ni un programa de creación de empleo, y así es como todavía tenemos 22 mil puestos de trabajo menos que los que había antes de la pandemia. Somos uno de los distritos donde más creció el desempleo.

-¿Existe una auditoría que compruebe los gastos de la partida Publicidad y Propaganda? Porque llama la atención que no se tengan datos de semejante cantidad de dinero.

-Por supuesto que no hay auditoría de este gasto, porque entre otras cosas el PRO vetó la Ley de Publicidad Oficial que había sancionado la Legislatura Porteña en 2009.