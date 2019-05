La UCR busca ampliar Cambiemos, pero el Gobierno espera que baje la espuma

Mientras todos los espacios del peronismo se encuentran al rojo vivo como consecuencias de las negociaciones que desató la decisión de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, de ungir a Alberto Fernández como candidato presidencial, en Cambiemos se desató con más fuerza la interna entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) que se encuentra en una etapa de "meseta".

El lunes la convención radical ratificará la permanencia en Cambiemos pero pedirán su amplitud para incorporar peronistas, socialistas, radicales e independientes. Sin embargo con el escenario actual, de “proteccionismo” de los diferentes espacios por fuera de Cambiemos quienes integran la mesa nacional se preguntan a quién convocarán para ampliar. Es por eso que tanto la UCR como la administración de Mauricio Macri dieron cuenta de lo inocuo de la apertura y apuntan a disputar otros terrenos.

En un borrador que se pondrá a debate el lunes, el presidente del radicalismo y gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, solicita entre otras cosas una reformulación de cómo se reparte el poder en la coalición de gobierno y el pedido de que se abran todas las listas. La Casa Rosada, rápida de reflejos, irá a esa mesa con la idea de dar internas en todas las categorías si así lo quiere el radicalismo.

“La interna es un negocio que sólo le sirve a la UCR porteña, al resto se les va a complicar por falta de candidatos”, remarcan en el entorno de Macri. “Lo cierto es que el lunes se va a ratificar lo que pasó en Gualeguaychú cuatro años antes. En un momento difícil y con mucha incertidumbre política electoral; y algunas voces de la UCR en contra, pocas pero ruidosas”, agregó otra fuente al tanto de las negociaciones.

El principal cambio que ya se nota es que los interlocutores terminaron de definirse. A los tres gobernadores radicales (el mencionado Cornejo: el de Jujuy, Gerardo Morales; y el de Corrientes, Gustavo Valdés) se le sumaron Enrique “Coti” Nosiglia y el ex senador nacional Ernesto Sanz que regresó a la plana mayor después de tres años de ausencia.

La apertura sin apertura por falta de actores ya tiene sus impactos puertas adentro en donde ganó una pequeña partida el sector más político de Cambiemos, protagonizado entre otros por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio; y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La mandataria provincial encima llegará al lunes con un radicalismo provincial controlado, que ya ratificó su pertenecida a Cambiemos, con un vicegobernador Daniel Salvador que casi no tiene disidencias de peso en el partido, con una oposición que “grita para no gruñe”, por lo que sumó más fichas. “Los que están a favor del Plan V notan eso. Todo lo que tenía que hacer lo hizo, contuvo a todos, no tuvo ruidos. Era por ahí”, afirmó uno de sus colaboradores más cercanos.

En la mesa chica de Vidal siguen muy de cerca lo que suceda con el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, y su posible acercamiento al kirchnerismo. “Hay que esperar a que baje más la espuma del anuncio para hacer un análisis objetivo. Lo único que tenemos que asegurar es que Sergio siga en Alternativa Federal”, agregaron.

No obstante ello sostiene que Massa apuesta a que Cristina se baje y en ese escenario la señal que ven en la Rosada es mejor que la del sábado.