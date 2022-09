La urna de la paritaria: qué se juegan los docentes y quién es quién en la elección de CTERA

Los docentes de todo el país podrán votar hoy, entre las 8 las y las 18, a las autoridades de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en las 43.040 urnas que el gremio dispuso en todos los puntos de votación del país.

El número elevado demuestra que el sindicato de los maestros es uno de los más importantes en cantidad de trabajadores y, por ende, que juega un papel muy importante en el desarrollo del salario en general, con una paritaria muchas veces testigo de otros acuerdos de rubros estatales y privados más pequeños.

Desde la conducción actual se dan por ganadores, ante la división de la oposición, quien los castiga y acusa de poner a la organización como furgón de cola del Gobierno Nacional.

Quién es quién

El oficialismo irá con la lista Celeste Violeta, la cual encabezarán Sonia Alesso de AMSAFE para secretaria general, Roberto Baradel de SUTEBA para adjunto y Angélica Graciano de UTE en la Secretaría Gremial.

Los primeros dos repiten fórmula y son de las caras más conocidas del sindicalismo kirchnerista. Fundamentalmente el barbudo de la provincia de Buenos Aires, quien es un blanco habitual de las críticas, tanto de los sectores de derecha que lo tratan como parador serial durante los gobiernos no peronistas, como por la izquierda, que lo tilda de burócrata sindical.

La principal oposición le corresponde a la lista denominada Multicolor, la cual pertenece a los espacios de la izquierda más combativa, y que estará con Angélica Lagunas de ATEN como secretaria general, la diputada nacional Romina del Plá de SUTEBA como adjunta, y Gustavo Adrián Teres de AMSAFE para la Secretaría Gremial.

Es una lista que tiene en sus apellidos principales una extensa tradición de lucha socialista, ya que Lagunas es hija de Francisco "Pancho" Lagunas, un histórico dirigente trotskista que llegó a conducir la UOCRA de Neuquén en 1989, y a su vez, el apellido Del Plá, viene de una larga trayectoria de dirigentes docentes del Partido Obrero.

La lista azul y blanca está conducida por sectores cercanos a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y al piquetero y diputado nacional Juan Carlos Alderete. Como secretario general irá Carlos Magno de ATECH, la adjunta será Marta Gómez de SUTEBA, y la Secretaría Gremial irá para Alejandro Agudo de ATEP.

El sello, que disputa el sindicato desde hace más de 40 años, hasta no hace mucho fue parte de la lista Multicolor, pero su ingreso al Frente de Todos generó conflictos internos en el espacio clasista, por lo que terminó yendo a los comicios con su propio sello, aunque a favor de la independencia política respecto a los gobiernos.

Qué se juegan los docentes

Todas las opciones en las urnas tienen como bandera la defensa de la educación pública, aunque entre la mayoría de las veces se cuestionan entre ellas cuál es la mejor manera de hacerlo.

"Hay tres listas, pero hay dos modelos", explicó Lagunas de la Multicolor ante Big Bang, acusando a sus otros oponentes de ser socios para apoyar a los diversos gobiernos nacionales y provinciales. "Han colocado como furgón de cola al conjunto de los trabajadores de la educación y sus sindicatos, para apoyar las medidas de ajuste", criticó.

En los videos de la campaña que están en las redes sociales de la Celeste Violeta, Alesso aseguró que la lista que encabeza es "la más federal". Justamente desde la oposición de izquierda le cuestionaron que no capitalizan esa realidad. "Hoy tenemos ocho provincias peleando aisladas, sin un plan de lucha nacional para frenar el ajuste, para lograr las recomposiciones que debemos tener, porque los sueldos están muy por debajo de la línea de pobreza", detalló Lagunas.

"Los docentes se juegan mucho, o eligen ese modelo sindical que sigue entregando derechos y el salario en la escuela pública, o eligen uno de independencia política de los gobiernos, que plantea la unidad de las luchas provinciales", aseguró la combativa dirigente neuquina.

La cuestión de la unificación de los conflictos es algo que también critican desde la Azul y Blanca, respecto a la actual conducción de CTERA: "Se ha ido alejando y separando de la base docente, sin asumir el rol que le corresponde ocupar frente a conflictos salariales desgastantes y duros en cada provincia", cuestionaron.

Ganadores, como siempre

Desde su fundación en 1973, la dirección de la CTERA fue cambiando de nombres de acuerdo a como fueron pasando los años, pero nunca de color político. La línea de dirigentes que comenzó el actual secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, continúa hasta hoy, invicta de derrotas en las urnas gremiales.

Tal vez es por eso que Baradel se refiera en los spots de campaña a seguir conquistando y defendiendo derechos, como una diferenciación obligatoria para sumar nuevas voluntades y mantener los votos de toda la vida.

Tanto él como Alesso, dos figuras más reconocidas, le escapan a las propuestas más de fondo en los videos que suben a las redes sociales. No es así con la tercera en el orden, Graciano, quien en sus espacios habla de "paritarias libres", la lucha "por un sistema educativo nacional, integrado y articulado, y que respete la idiosincrasia de cada región", y se pronuncia "por una ley de financiamiento y la defensa irrestricta de las jubilaciones docentes". Todas reivindicaciones que comparten una gran mayoría de los docentes, pero que no lo hace tanto -al menos en los hechos- el oficialismo nacional del que son afines.

El apoyo al gobierno en la mira

"Lo máximo que ha hecho este último año es reunir a sus militantes y delegados, para aplaudir a Cristina en sus discursos", protestó Lagunas. "Esta es la CTERA que acuerda con los gobiernos techos salariales 50 mil pesos, cuando la canasta familiar está en 180 mil. Una conducción que juega a favor del gobierno y contra sus representados", disparó.

Aún siendo parte del Frente de Todos muchos de sus referentes, desde la Azul y Blanca también mantienen la misma crítica, cuando piden "otra conducción que sea fiel a su historia e independiente de los poderes políticos".

Hace unas semanas, antes de que la opinión pública cerrase una posición contra los discursos de odio, a partir del intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Educación bonaerense y actual diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, publicaba orgulloso en su cuenta de Twitter cómo acusaba al actual gobierno de la Provincia de lanzarle, cuando estaba en su gestión, a "la jauría de CTERA".

Más allá de lo desacertada de la definición del diputado, en su reclamo encierra un punto que es común para todos los que critican a la actual conducción sindical docente: el paro selectivo de acuerdo al color político de la gestión.

"La CTERA no es ninguna jauría, aunque debe ser conducida por otra dirección", expresó Del Plá ante Big Bang. "Finocchiaro no hace más que repetir lo que hizo cuando fue ministro tanto provincial como nacional: atacar el derecho de organización de los docentes. Lo que no dice es que a él le vino muy bien la dirección de Alesso, Baradel y compañía, que le dejaron pasar todas sus trapisondas", denunció la diputada nacional por el Frente de Izquierda.

Hoy votarán los y las docentes de todo el país, y decidirán quiénes discuten la paritaria modelo más importante, desde hace ya muchos años.