La vacuna rusa, los mayores de 60 y la aclaración de Vizzotti: el estudio clave en Moscú

La noticia de que la vacuna Rusa, Sputnik V, no es eficiente en personas mayores de 60 años, tal y como declaró el presidente de dicho país, Vladimir Putin, recorrió el mundo y se volvió viral. En el medio del operativo para traer 600.000 dosis el miércoles que viene, y desde Rusia, la secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que se "están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" de la vacuna Sputnik V "en los mayores de 60 años”.

"Hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60. Lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años", explicó Vizzotti hoy.

En declaraciones a C5N, la funcionaria -que encabeza la comitiva argentina que se encuentra en Rusia- explicó que "se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”.

El mandatario ruso, por su parte, aseguró que se vacunará contra el coronavirus "en cuanto sea posible" en función de su rango de edad y recalcó que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es "segura y eficaz”. "Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual.

A esas declaraciones se sumaron las aclaraciones del asesor del ministerio de Salud de Rusia, Alexey Kuznetsov, en donde buscó explicar más detalles sobre lo que quiso decir Putin. "Actualmente, el uso de la vacuna Sputnik V en la práctica médica habitual es posible en pacientes de 18 a 60 años. Para acceder a vacunar a mayores se 60, el desarrollador de la vacuna, el Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, está realizando un estudio clínico adicional con la participación de 100 voluntarios mayores de 60 años, que, preliminarmente, muestra buenos resultados. No hubo problemas con la seguridad del Sputnik V entre los voluntarios mayores. Ahora, el desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe, sobre la base del cual el Ministerio de Salud tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna COVID-19 en poblaciones mayores de 60 años. Los resultados y decisiones se informaran después del 20 de diciembre”, dijo en un comunicado oficial.

Sobre este punto también habló el ex secretario de Salud durante la administración de Juntos por el Cambio, Adolfo Rubinstein que remarcó que todavía no se sabe si no es efectiva en mayores de 60 años. "En la estrategia de comunicación están jugando una carrera el gobierno argentino y el ruso pareciera en esto de confundir a todo el mundo. Los estudios de todas las vacunas son preliminares, análisis interinos en donde todavía no son los resultados finales de los estudios”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

“En el caso de Sputnik a diferencia de la de AstraZeneca o la de Pfizer que ya han sido publicados en revistas muy serias, eso no ha ocurrido aún con la Sputnik V. Todavía faltan análisis para determinar la efectividad de la vacuna para mayores de 60 años. Si no hay más tiempo de seguimiento o más población seguida mayor de 60 años en los estudios que están haciendo es muy difícil determinar la efectividad de la vacuna en este grupo de edad. No es que no sea efectiva en los mayores de 60, no se sabe todavía”, agregó.