La vacunación VIP de Verbitsky y el bombazo que estalló en el Gobierno: la interna en Salud

Sin ningún tipo de reparos, e incluso con un tono jocoso, el periodista Horacio Verbitsky contó hoy en El Destape Radio que había charlado con el ministro de Salud, Ginés González García, para aplicarse la vacuna Sputnik V cuando todavía las personas de su edad no estaban dentro de los grupos que reciben las dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) que tienen en la Ciudad.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, reveló en declaraciones al programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad en El Destape Radio, donde es columnista y sale con frecuencia telefónicamente.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló.

En la Casa Rosada, como en el entorno del ministro de Salud, no podían salir de su asombro. Conocedores, por afinidad ideológica, de las formas de trabajar del periodista descreían de la posibilidad de que se hubiese tratado de un desliz de Verbitsky. “Se le pudo escapar, pero en ese tipo de personas en raro”, analizaba en las primeras horas un funcionario con despacho en la Rosada que dudada de si efectivamente era cierta la afirmación.

Los ojos y los dedos que señalan van en todas las direcciones. Aunque en un principio se habían descartado cambios en el gabinete, el presidente le pidió la renuncia al ministro a través de Santiago Cafiero y le exigió un listado completo con los nombres de todas las personas que fueron inoculadas de manera paralela.

Desde hace meses, tal y como relató BigBang, coexisten dos grupos. El primero más cercano al ministro y el segundo, que tiene como principal referente a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Ambos bandos tienen adeptos y funcionarios preferidos, como también predilecciones puntuales por las vacunas que cada uno negoció.

Y ahí surge uno de los puntos claves por los que los funcionarios de corte más dialoguista y alejado del kirchnerismo duro ven como una operación lo realizado por Verbitstky y que tendría como objetivo menoscabar a González García. que durante la pandemia estuvo en el centro de la polémica al punto tal de que su renuncia era algo que se repetía diariamente.

Hoy por hoy las únicas dosis que llegarían en marzo, porque se encuentran confirmadas, son las de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Son 580.000 dosis que se envían desde el Serum Institute en la India. Las correspondientes de la Sputnik V, de Rusia y la Sinopharm de China, todavía no se tiene la confirmación oficial sobre su arribo.

“Puede ser la primera semana de marzo, pero es un minuto a minuto con ellos”, explican conocedores de las negociaciones. A eso se le suma las apuestas de cada uno de ellos.

Mientras González García por practicadas y también por cercanía a uno de los empresarios detrás de dicha vacuna, Hugo Sigman, abogada por la de Oxoford (en varios encuentros púbicos y privados sostiene que por la situación de infraestructura del país es la más simple de aplicar) Vizzotti fue una de las impulsoras, junto a Cecilia Nicolini y su pareja el chile Marco Enrique Ominamí, de la búsqueda de la Sputnilk V. Pero esto último no por una cuestión sanitaria, sino geopolítica. Ellos tres le insistieron al presidente Alberto Fernández que era el mensaje que tenía que mandar el Grupo de Puebla.

Ese episodio, que incluyó ciertos roces con el laboratorio Pfizer además, acrecentó la división entre González García y Vizzotti. Y cuando un periodista tan cercano a kirchnerismo duro confesó haber recibido una vacunación VIP, son pocos los que piensas que se trató de un descuido.