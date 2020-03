La verdad detrás del video de Hernán Lombardi "rompiendo el aislamiento" por Coronavirus en Pinamar

Fake news. En las últimas horas, se viralizó un video del ex funcionario de Cambiemos Hernán Lombardi caminando por la avenida Bunge de Pinamar. No fueron pocos los que lo acusaron de violar el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno. La historia detrás del video y la palabra del ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

"Está residiendo desde hace tres meses en Pinamar y el video es interior a la cuarentena", confiaron a BigBang desde el entorno del ex funcionario, que no descarta que la viralización del video responda a una operación en su contra.

En tanto, Lombardi decidió denunciar él mismo la situación desde su cuenta de Twitter. "Han hecho circular un video conmigo caminando. La fecha es claramente anterior al comienzo de la cuarentena. Estoy residiendo en Pinamar desde hace tres meses. Hay que dar información cierta y cuidarse entre todos. Uso la oportunidad para reiterar que es crucial cumplir conla cuarentena".

Martín Yeza, intendente de Pinamar, ratificó que el ex funcionario es vecino de la ciudad bonaerense en diálogo con el ciclo Alguien tiene que decirlo de Eduardo Feinmann. "Hernán Lombardi está viviendo en Pinamar desde en enero. Es así, es cierto. Hemos tomado varios cafecitos en estos meses".