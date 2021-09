La voz de la cordura: el Pepe Mujica habló del modelo de coalición uruguayo y pidió "bajar los decibeles"

Mientras se mantiene la tensión dentro del Frente de Todos, el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica analizó la crisis de la coalición electoral argentina y advirtió: "La Argentina es maravillosa con los recursos que tiene, pero está desquiciada; el sistema político debe dialogar más y bajar los decibeles".

Mujica es uno de los referentes políticos del presidente Alberto Fernández y gobernó durante años también dentro de una coalición que tuvo sus cortocircuitos. "Lo que más precisa la Argentina es unidad con la diversidad, no es momento de peleas internas. La unidad con la diversidad vale más que la disidencia táctica", advirtió, en diálogo con Radio 10.

"Es necesario dejar las vanidades humanas que aparecen, porque es lo que precisa el pueblo", señaló, al tiempo que agregó a modo de consejo para el presidente y la vicepresidenta: "Que pasen un mes tomando mate y discutiendo; y después saquen una docena de cosas para el país".

"El sistema político debe discutir mucho más, no hay democracia sin diálogo; hay que conversar más, debe haber un programa mínimo de unidad nacional y después que hagan lo que quieran. Pero no se puede andar refundando el país cada dos o tres años", reforzó.

Mujica apeló a su propia experiencia de gestión: "Uruguay siempre estuvo gobernado por frentes, los dos partidos del origen de la patria siguen vivitos y coleando; y siempre tuvieron una izquierda y una derecha y se mantuvieron. Aprendimos que la gran verdad de la izquierda es que se divide por ideas y la derecha, por intereses. Es un pacto histórico, vamos haciendo programas coyunturales y acatamos la decisión de la mayoría y a veces nos comemos un sapo".

"La Argentina tiene que encontrar caminos del medio que hagan sustentable lo más importante: la unidad. Porque desunidos son juguetes de la historia. Hay que aprender a tener tolerancia interna y capacidad de negociación. Nuestras verdades son relativas y hay que negociarlas con los compañeros. Si caigo en el tremendismo, rompo todo", advirtió.

Por último, el ex presidente uruguayo se refirió a la ola "anti política" que se sintió con fuerza en todas las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia de Covid-19: "Es increíble que no hayamos inventando la enseñanza pública para la gente que tiene que trabajar en el Estado. Una escalera de incentivos y castigos parciales que premie el esfuerzo del trabajador público y el compromiso, porque el trabajador público tiene que ser el mejor, no el que se achancha; hay que cambiar esa óptica, porque si trabaja para el país, tiene que ser el mejor".