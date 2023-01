¿La vuelta de la Patria Grande? Lula, la unidad de Argentina y Brasil y la izquierda latinoamericana

“En 200 años de historia independiente de América Latina, las organizaciones políticas de la región son recién nacidas. El Mercosur es la más antigua, tiene treinta y dos años de vida y la Conferencia de Estados latinoamericanos y del Caribe (CELAC) apenas doce”, señalaron desde la Cancillería Argentina. En ambas organizaciones la independencia de criterio sobre la mirada de EEUU es la nota distintiva.

El colonialismo que expresan algunos sectores políticos argentinos “es una locura”, sostienen desde el gobierno nacional. Casa Rosada afirma que formulan denuncias sin asidero y sin contrastar con la historia reciente. La furia con la que ataca la oposición la llegada de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Miguel Díaz Canel (Cuba) a Buenos Aires no tiene base política ni jurídica sostienen. No existe ningún pedido de captura contra los mandatarios centroamericanos. La CELAC es un ente donde todas las resoluciones se toman por consenso y sus 33 miembros deben ponerse de acuerdo para llevar adelante alguna medida.

Los antecedentes propios de la política exterior de Mauricio Macri echan por la borda cualquier argumento político que no corra por el carril de las necesarias relaciones internacionales. Éstas siempre muestran el pragmatismo como una de las banderas cuando la economía es la que manda. Maduro y Díaz Canel estuvieron junto a Gabriela Michetti en el año 2017 en Quito en un evento de la misma CELAC.

El expresidente Macri fue recibido por Xi Jinping y Vladimir Putin. El mismo Joe Biden hizo lo propio con el titular del ejecutivo chino en Indonesia durante la cumbre del G20 y el canciller ruso Serguei Levrov estuvo también en ese encuentro con su par norteamericano Anthony Blinken. Además, Macri se reunió recientemente con el Emir de Qatar, otro ejemplo de democracia. El ex Presidente fue partícipe del golpe de estado contra Evo Morales y apoyó la llegada al poder de la ahora condenada Jeanine Yañéz.

Las evidencias dejan al descubierto el “fulbito para la tribuna” que a algunos dirigentes les gusta hacer. Mantener la pantalla caliente y a los trolls con “alimentación saludable” en las redes sociales, todo esto condimentado con medios que multiplican al infinito estas ideas. En este caso hablamos de Patricia Bullrich, Waldo Wolff, López Murphy y otros miembros de Juntos por el Cambio.

Valga la paradoja, EEUU el principal exponente de las libertades y políticas económicas que admiran muchos miembros de la oposición se reúne con los “dictadores” que ellos rechazan. Han restablecido sus relaciones con la nación de Simón Bolívar a partir de las necesidades energéticas suscitadas por la guerra entre Rusia y Ucrania entre otras cosas.Lo propio hicieron en los últimos días en Cuba atenuando el enfrentamiento que ya lleva 6 décadas.

Al ritmo de Brasil

La llegada de Lula dará un nuevo ritmo a la situación latinoamericana, tanto desde lo político como desde lo económico. Cada punto del PBI que incrementa Brasil significa 0,25% del local, “es una locomotora a la que nos queremos subir” grafican desde Balcarce 50. Significativo para Alberto Fernández y la Argentina que el primer viaje al exterior sea a Buenos Aires tal cual lo prometió el 30 de octubre a su par argentino en San Pablo, cuando se conocieron los resultados consagratorios del ballotage.

El ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero recibirá al mandatario Luiz Inacio lula Da Silva el próximo domingo a las 21 horas en el Aeroparque metropolitano. El lunes estarán juntos cuando el brasileño deje su ofrenda floral en Plaza San Martín al Libertador de América. Un rato más tarde, alrededor de las 10.45 llegarán a Casa Rosada donde será recibido por Alberto Fernández.

Alli se dirigirán al despacho del dueño de casa donde mantendrán un encuentro a solas que luego será ampliado a funcionarios de ambos países. Después firmarán los convenios en el Salón Blanco donde también brindarán una conferencia. Este acuerdo marco sentará las bases para que se avance en la consolidación de diferentes sectores: económico, energético, ciencia y tecnología y otros. No estará a la firma el mismo día el crédito del BANADES aseguran desde el palacio San Martín, que será la llave para permitir el desarrollo de la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner

El salón de los Vitreaux contiguo, también en el primer piso de Balcarce 50, será el lugar escogido para la presentación oficial de ambas delegaciones que minutos más tarde compartirán el almuerzo.

El Museo del Bicentenario será escenario a partir de las 15 hs del encuentro de ambos presidentes junto a las dos organizaciones empresarias más importantes de ambas naciones. Allí concurrirán la Unión Industrial Argentina (UIA) y su par brasileña.

Luego Lula visitará el parlamento argentino pues ”las visitas presidenciales, por protocolo, pasan por el Congreso de la Nación” aseguran desde la Cámara Alta. Y desde las 20 hs habrá un festival artístico en homenaje al invitado en el Centro Cultural Kirchner. Este edificio permanecerá cerrado todo el día lunes por razones de seguridad.

CELAC

Está será la séptima cumbre de mandatarios y la primera vez en la que estarán representados los 33 miembros desde el marte a las 10 hs en el Hotel Sheraton. LA Casa Rosada no reunía las condiciones sufieicntes para que se realizará allí confiaron a este portal.

No está confirmada totalmente la lista de los asistentes “pues cambia minuto a minuto” según Cancillería. De acuerdo a lo que pudo averiguar este portal darían el repsente los presidentes Inacio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce Catácora (Bolivia), Gabriel Boric (Chile); Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo (Paraguay); Guillermo Lasso (Ecuador); Xiomara Castro (Honduras), Miguel Díaz Canel (Cuba); Laurentino Cortizo (Panamá); Ralph Gonsalves (San Vicente y las Granadinas); el primer ministro Ariel Henry (Haití); la primera ministra de Barbados Mia Mottley. La situación política en Perú impide la llegada de Dina Boluarte por lo que asistirá el canciller Ignacio Higueras (Perú). Las otras naciones enviarán rerpesentantes diversos. La definición de la llegada de Nicolás Maduro se conocerá en las próximas horas pero todo indica que será de la partida. El titular de la CELAC tiene la potestad de invitar a delegaciones de otros países que no la integran. Joe Biden fue invitado durante la IX Cumbre de las Américas a esta cita y no será de la partida Pero designó como representante al exsenador demócrata Christopher Dodd según confirmó el embajador argentino en EEUU Jorge Argüello a tráves de cuenta de twitter..

La OEA no fue convidada a participar. Las relaciones entre Alberto Fernández y su titular Luis Almagro no son las mejores. El argentino solicitó que el uruguayo abandone la dirección del mismo, basado fundamentalmente en su participación y complicidad en el golpe de estado contra Evo Morales en el año 2019.

Alberto Fernández es el presidente Pro Témpore tanto del Mercosur como de la CELAC. Debería entregar el bastón de mando de esta última el próximo martes a un nuevo mandatario. Llegó al frente de esta institución realizando un acuerdo con la Comunidad del Caribe (Caricom) según el cual lo sucedería el presidente de San Vicente Granadinas Ralph Gonsalves. La elección se realiza por consenso y necesita la mano alzada de todos sus miembros. "Si el centroamericano no consigue los votos Alberto podría extender su mandato si hay un pedido en ese sentido, pero sólo hasta mitad de año" confiaron a este medio desde el gobierno.

La campaña electoral en el segundo semestre sumado a la agenda internacional que tendrá los mojones de las reuniones de la Celac y la UE y Mercosur también con UE son suficientes para este año aseguraron del círculo íntimo de Santiago Cafiero.

Luego de algunas dudas se confirmó la presencia el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, Daniel Ortega (Nicaragua) estará representado por su canciller, Pepe Múgica estuvo junto a su compañera Lucía Topolansky descansando unos días en el gran Buenos Aires. Mantuvo un encuentro con altos funcionarios del gobierno nacional. Durante el mismo sostuvo que hay que seguir aportando al Mercosur. Y destacó la necsidad de “eliminar la palabra expulsión de nuestro diccionario” y por otro lado la expectativa de que puedan bajar los decibeles de discusión algunos presidentes, especialmente Gabriel Boric frente a Nicolás Maduro Para el uruguayo es necesario Insistir con la unidad continental, tomar en cuenta lo que le pasó a Lula y aprovechar su presencia para fortalecerlo y que traccione a toda la región.

El intento de golpe de estad acontecidos en Brasil será un punto central del mitin. El apoyo incondicional brindado rápidamente cuando se conoció la asonada por todos sus pares de América Latina, EEUU, Canadá, la Unión Europea, Rusia le permitió salir fortalecido. Como dijo en Santiago de Chile hace unos días Gustavo Petro “es necesario hacer un pacto democrático de todas las naciones de la región” para impedir que estos sucesos se reiteren.

La llegada al poder de partidos con orientación de centro izquierda promete debates interesantes durante la sesión plenaria. A Lula se le suma este año la primera presencia también de Petro, quien junto a Gabriel Boric y Luciano Arce llevarán más renovación a estos encuentros. Más pluralidad que durante los años anteriores y se puede anticipar pocas intervenciones altisonantes como la de Uruguay, que a nivel del Mercosur también muestra diferencias.

Mientras tanto se siguen concretando nuevas reuniones bilaterales con otros mandatarios y la agenda continúa llenándose. La portavoz Gabriela Cerruti anunció el viernes a la mañana que Fernández recibirá el miércoles a Miguel Díaz Canel y al presidente provisional de Haití Ariel Henry. Desde Cancillería también confirmaron una ronda con el titular del Consejo Europeo Charles Mitchel.