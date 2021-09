La vuelta del más macrista: María Eugenia Vidal sumó a Marcos Peña como asesor para la campaña

Después de años de silencio y perfil bajo, Marcos Peña, que fue el jefe de Gabinete de Mauricio Macri y estratega del PRO, regresa a la política. El Nº 2 del gobierno macrista se sumará al equipo de la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, como asesor externo de la campaña electoral.

Tras el triunfo en las PASO, Vidal comenzó a sumar asesores a su enorme equipo y, sin lugar a dudas, la llegada de Peña cobra importancia de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. El ex jefe de Gabinete no se había mostrado en ningún tipo de actividad pública desde diciembre de 2019, cuando dejó el gobierno, luego de que Macri perdiera en primera vuelta contra la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La inserción de Marquitos tiene un sólo objetivo: darle una identidad más fuerte a la campaña de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quie anhela superar los 50 puntos en las generales en el territorio donde gobiernan desde hace casi dos décadas.

Según fuentes allegadas a Juntos por el cambio, la llegada de Peña no tiene mayor importancia que la de otros asesores. En tanto, en el círculo de Peña sólo dejaron entrever que “va a dar una mano por pedido de María Eugenia”. En tanto, desde el ala más dura del macrismo, aseguraron, según Clarín: “Es otra reivindicación de Macri. Suman a su estratega político”.

En ese contexto, además de sumar a sus filas a Peña, Vidal también contará con la ayuda de Pablo Knopoff, de Isonomóa Consultores, quien se suma como asesor. Y su campaña continuará al mando de un allegado del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta: Fernando Straface.

¿Qué hizo Peña durante sus años lejos de la política argentina? Desde diciembre de 2019, lejos del macrismo y de Twitter, Marcos se dedicó a la consultoría en el exterior del país y trabajó con el animador televisivo Luciano Huck, en Brasil. También continuó con su labor en la Fundación Argentina Global, en donde es asesor y que es presidida por el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.



Peña comenzó a trabajar en política en 2002. Lo hizo bajo el ala de la Fundación Creer Crecer, el lugar donde se creó al PRO de Macri. Al año siguiente fue electo como legislador porteño, cargo que ocupó hasta 2007, cuando Macri lo eligió para ser secretario general de su gobierno. Ahí estuvo hasta 2015. Cuando Cambiemos ganó las presidenciales, se convirtió en el jefe de Gabinete.

Hasta ahora, Peña era un paria dentro del PRO y de Juntos por el Cambio. Por la imagen negativa que representa y su cercanía al ex presidente, Santilli pretendía que se mantuviera alejado del equipo electoral antes de las elecciones. Su deseo no se cumplió. De hecho, el pedido de Vidal generó cierto malestar puertas para adentro. El tiempo dirá si la ex gobernadora acertó.