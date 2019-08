Lacunza se reunió con Macri, recibió "directivas" y descartó anuncios económicos

El flamante ministro de Hacienda se reunió esta mañana en la quinta privada de Mauricio Macri, Los abrojos. Del encuentro participaron, además, representantes de la mesa chica del Gobierno. La agenda que se discutió puertas adentro, el pedido del presidente y la negativa de Hernán Lacunza a realizar anuncios antes de asumir formalmente.

"Me transmitió las prioridades de gestión. No voy a hacer ningún anuncio hoy", aseguró Lacunza, tras casi tres horas de reunión. La mesa estaba completa. Guido Sandleris, presidente del Banco Central, fue el encargado de llevarle los números de las reservas. "Me pusieron en autos de la situación de las finanzas", precisó el ex ministro de María Eugenia Vidal, quien mañana asumirá formalmente su cargo a las ocho y media de la mañana en el Salón Blanco.

El presidente me transmitió las prioridades de gestión"

El ministro descartó la realización de anuncios, aunque todo indica que comunicará mañana cómo sigue el plan económico del Gobierno, durante la conferencia de prensa que brindará en la Casa Rosada. "Será para transmitir de manera ordenada, organizada y articulada las decisiones".

Se trata de la segunda reunión que Lacunza mantiene desde que el sábado el presidente le aceptó la renuncia a Nicolás Dujovne. Tras su salida, el ahora ex ministro se reunió con su sucesor y con Sandleris. "Estuve reunido con Nicolás Dujovne y con el presidente del Banco Central, con quien repasamos en auto el estado de situación de las finanzas públicas", precisó.

Del encuentro en Los Abrojos participaron, además, el resistido jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

La agenda de Hernán Lacunza