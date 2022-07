Lanata cruzó a Cerruti y ella le fulminó: “El trabajo de un portavoz es mentir, dice el periodista”

La grieta. Otra vez la grieta. Y por supuesto, los contrincantes son un clásico: la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el conductor de Mitre, Jorge Lanata. Como se sabe, ambos ya protagonizaron diversos enfrentamientos en el último tiempo. Y con la llegada de Cerruti al Gabinete, todo empeoró.

Esta mañana, Lanata cuestionó el desenvolvimiento de Cerruti y su rol como vocera durante la conferencia a “agenda abierta”. Mientras el conductor y sus columnistas opinaban sobre las funciones y las respuestas que la portavoz del Gobierno Nacional había dado durante el último tiempo, la atacó con todo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“No es la primera vez que Cerruti dice algo que es mentira”, fueron las primeras palabras de Lanata contra la vocera, en relación a las diversas preguntas que le hicieron los periodistas en la tarde del jueves.

Y agregó: "Todo portavoz miente. El trabajo del portavoz es mentir". En ese punto, opinaron sobre las preguntas de varios periodistas que la consultaron sobre un “rumor” vinculado a una falsa renuncia de Alberto Fernández. A todo eso, Cerruti lo calificó como “operaciones” y “mentiras”.

"¿Vos te pensás que Corach no mentía? Lo que pasa es que mentía con más solvencia que Cerruti. Porque Cerruti es mala mintiendo", afirmó Lanata. Y completó: “En otros lugares, en lugar de mentir dicen: 'no comments'. Pero acá no". Y la calificó como “catadora de preguntas”.

En ese punto, Lanata lanzó: "Eso es increíble. A ella no le corresponde calificar las preguntas. Además hay otra cosa; hoy me enteré por la corresponsal de la radio en Casa Rosada que les dicen: 'Una pregunta por persona'. Y no se puede repreguntar. Y directamente le sacan el micrófono". Y finalizó: “Y claro, no hay posibilidad de repreguntar. ¿Qué vas a repreguntar? ¿Gritando? Eso si está mal. Está yendo en contra de las reglas de la profesión”.

Por supuesto, la portavoz tomó la posta y después de citar una nota de Clarín, le respondió con un bombazo al conductor. En pocas palabras, Cerruti le respondió: "El trabajo de un portavoz es mentir, dice el periodista. #SinComentarios"

En febrero, el ex director del desaparecido Diario Crítica había atacado con todo a Cerruti. Por entonces, después de un pequeño cruce con un periodista del diario La Nación, Lanata afirmó sobre los trabajos como periodista de la portavoz: “No se destacó en el periodismo".

Luego el conductor de Mitre continuó: “Es entre gracioso y patético tener que escuchar a esta altura del partido clases de periodismo de alguien que precisamente no se destacó en el periodismo”.

Por otra parte, en noviembre del 2021, luego de que Cerruti defendiera al presidente, el conductor de Lanata sin Filtro afirmó: “La vocera está jugando un papel realmente triste. Es como un Boletín Oficial hablado, como una panelista del Gobierno”.