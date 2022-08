Larreta apelará el fallo que prohibió el vallado en el departamento de CFK: las otras veces que hizo lo mismo

Uno de los pilares del republicanismo que tanto predican desde la oposición de Juntos por el Cambio es el respeto a la independencia de poderes. La semana pasada, inclusive, realizaron un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, por la defensa que este hizo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, considerándolo un atropello al Poder Judicial.

Cuando hoy a la mañana se conoció que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció contra el fallo del juez Roberto Gallardo, que instaba a la Policía de la Ciudad a desarmar el operativo frente al departamento de CFK, otra vez quedó en evidencia que la no intervención ante la Justicia es un valor como los que tenía el humorista Groucho Marx, cuando decía: "Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros".

Ya durante la semana pasada Larreta había tenido un mal momento cuando se refirió a las "pruebas contundentes" que había, tras el pedido de 12 años de prisión del fiscal federal Diego Sebastián Luciani. En una entrevista con Radio con Vos no había podido decir cuáles eran esas y había quedado en posición adelantada, también, entrometiéndose en el sistema judicial instando a que un juez acepte la pena propuesta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una decisión ilegal

Lo de hoy fue un poco más allá. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, habló con el programa Argenzuela de Radio 10, y reconoció que no van a cumplir el fallo, y mantendrán las fuerzas de seguridad en el lugar. "Cuando se apele veremos si es en forma suspensiva o no. Yo no voy a liberar la zona y a desamparar a los vecinos porque al juez Gallardo se le ocurre que saque a la Policía. No, no lo voy a hacer".

Es inevitable que la actitud desafiante que enarbola el funcionario traiga la pregunta: ¿y si fuera al revés? ¿Si fuera el kirchnerismo quien no aceptase un fallo y decidiese no cumplirlo? Probablemente serían acusados de realizar acciones ilegales.

"El fallo del juez Gallardo va contra la autonomía de la Ciudad. Es un juez que siempre va a ir a favor del kirchnerismo, es un juez partidario", argumentó D'Alessandro. Con esa lógica, sería imposible aceptar el pedido de Luciani, luego de que se conociese que este compartió fútbol y comidas con el expresidente Mauricio Macri.

Larreta en pie de guerra contra propios y ajenos

El convulsionado fin de semana que se vivió en la política nacional, debido a la represión que se desató en Recoleta, y las imágenes de los palazos sobre el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, recrudeció el frente interno de JxC.

La postulación electoral que está haciendo Larreta a partir del enfrentamiento con el oficialismo, prendió las luces de alerta en otros referentes del espacio opositor, y las malas lenguas dicen que Macri habría dado la orden de esmerilar la imagen de su exladero. Esta información se puede constatar claramente en la ofensiva que tomó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre los errores políticos en la gestión del mandamás porteño.

Larreta también utilizó su cuenta de Twitter para profundizar la pelea contra CFK, y de paso también dejar en claro que la decisión de no respetar el fallo judicial, no es sólo de su cartera de seguridad.

"Apelamos el fallo y recusamos al juez porque no vamos a eludir nuestras obligaciones. No lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad para con quienes viven, trabajan o visitan la Ciudad y tenemos la autonomía que nos garantiza la Constitución Nacional", precisó.

Apelando por un sueño

La gestión de la CABA cuenta con un extensísimo historial de apelaciones a fallos nacionales. Detrás de la búsqueda constante de la Corte Suprema de Justicia como un espacio donde dirimir objetivamente las disputas, se esconde la realidad más simple de todas: siempre fallan a favor de las demandas del PRO.

Es por eso que cuando Larreta apela lo hace buscando la verdadera justicia y que cuando lo hacen sus opositores es que no quieren aceptar y respetar los fallos judiciales. Otra vez Groucho Marx.

Clases presenciales

En medio de la pandemia de COVID-19, Larreta enfrentó la decisión sanitaria y política de no continuar con la presencialidad en los establecimientos educativos, la cual se definió por decreto en abril de 2021. Allí también se establecía la posibilidad de la participación del Ejército y de las fuerzas federales en la Ciudad, como medida de emergencia.

"La Ciudad es autónoma y vamos a hacer todo lo que podamos para garantizarla", expresó en aquel entonces Larreta, quien se reunió durante toda una mañana con su gabinete para definir la acción judicial con la que evitar respetar la decisión anterior.

Coparticipación

Sólo en 2020 Larreta fue dos veces a la Corte Suprema por la quita de coparticipación por parte del gobierno nacional a su gestión. Una en septiembre y la otra en diciembre, para salvar un 1,4 y un 1,8 de fondos que entendía que le correspondían.

"La decisión que tomó el Gobierno nacional es inconstitucional y vamos a ir a la Corte Suprema", planteó el jefe de Gobierno durante aquellas jornadas. "Nos sacan fondos de un día para el otro en medio de la pandemia. Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Necesitamos un federalismo en serio sin depender de los favores del gobierno central de turno", destacó.

Las apelaciones fueron más y tomarían muchas más palabras para contarlas a todas. Igualmente, todas tienen el mismo denominador común: "Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros".