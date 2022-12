Larreta apuntó contra Alberto: "Decidió atentar contra el Estado de derecho y la democracia"

Hace dos años, mientras el mundo estaba sumergido en la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández decidió quitarle parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que le habían sido dados durante el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo al documento que se había hecho público, se trataba de 180 mil millones de pesos.

“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el Gobierno Nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, aseguró el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por entonces.

De inmediato, la grieta se abrió. La pelea por esos puntos de coparticipación fueron llevados a la Justicia por Juntos por el Cambio. A eso se le sumaron los dirigentes opositores desfilando por cada canal y radio para marcar bien de cerca la decisión de los jueces. No era necesario. Con una velocidad inaudita, la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a la Ciudad.

Pero ayer, el Presidente y los gobernadores dieron a conocer un comunicado en el que rechazan el fallo de la Corte. “Se trata de un fallo político de cara al año electoral en donde la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA", afirmaron. El principal argumento para no cumplir con el fallo es que no hay crédito disponible para efectuar el pago a CABA, ya que el Presupuesto 2023 que se aprobó en el Congreso no contempla dicho gasto.

Para ello, desde el Gobierno Nacional aseguraron que instruyeron a los "órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada". Todos los gobernadores oficialistas y también opositores coincidieron que se trató de un ataque vedado contra el federalismo.

La postura de Rodríguez Larreta es diferente y desde el distrito más beneficiado y rico del país, aseguró: “Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia”.

Además en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno dijo: "El Presidente decidió atentar contra el estado derecho y la democracia". Y siguió: "Ayer el Presidente decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema, algo gravísimo. Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional”.

Por otra parte, advirtió: "Desde el '83 que no hay antecedentes de este tipo. El kirchnerismo busca anular la Justicia. Vamos a hacer una presentación frente a la Corte y vamos a denunciar a los organismos que quieren incumplir el fallo”.

También criticó a los gobernadores: "Me sorprende que algunos gobernadores apoyen al Presidente en este ataque a la justicia. Ellos saben el peligro que esto supone. Este fallo no afecta a las provincias, lo dice explícitamente. Cuando nos sacaron la coparticipación, el Gobierno no le dio nada a las provincias, sólo a la provincia de Buenos Aires".