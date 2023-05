Larreta apuntó contra Alberto porque trató al PRO de "mentirosos": "Con 8,4% de inflación no puede hablar más, fracasaron"

La aproximación de las elecciones se vive a flor de piel en todo el país. Los candidatos, el oficialismo, la oposición, todos declaran con segundas intenciones cada vez que tienen un micrófono en mano. Porque siempre se puede sacar al menos un poco de ventaja de cara al voto que pondrán los ciudadanos en las urnas. Esta vez, Horacio Rodríguez Larreta aprovechó y arremetió contra Alberto Fernández, quien había tratado a Juntos por el Cambio de “mentirosos”.

Sucedió en la mañana del martes en la inauguración del nuevo Metrobus del Bajo, que unirá Retiro con La Boca en un corredor de 4,9 kilómetros para la circulación exclusiva de unas 21 líneas de colectivo. En el mismo, dijeron presentes tanto el jefe de Gobierno como también el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el de Salud, Fernán Quirós.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En principio, Larreta comenzó apuntando a las declaraciones de Alberto y optó por defenderse sin dar lugar a que le vuelvan a preguntar por ellos. “La realidad del Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina es que fracasaron. Con 8,4% de inflación no puede hablar más. Ahí se acaba toda discusión. Una vergüenza", asentó.

A raíz de la decisión tomada en las últimas horas, sobre que habrá un solo candidato del PRO, Larreta había explicado que actualmente son tres las opciones que tienen, por lo cual deberán evaluar en las próximas semanas cuál es la mejor oferta electoral para garantizar la continuidad del trabajo que vienen haciendo.

Ante esto, en el acto fue consultado precisamente si se presentará María Eugenia Vidal o no y quienes serán candidatos, y respondió: “Lo primero es la unidad. Estamos todos de acuerdo con este proceso, este sistema. Tanto en la capital como en la provincia. Eso es lo más importante. Como anunciamos ayer, la candidatura en la ciudad de Buenos Aires, vamos apuntar a trabajar para que haya un solo candidato del PRO, yo me había comprometido hace más de un mes y lo cumplimos. Un solo candidato porque tenemos que enfrentar otros partidos dentro del Juntos por el Cambio. En el proceso, de acá a fin de mes, vamos hacer encuestas y con esa información, vamos a tomar la decisión. Los dos candidatos que hoy están en carrera en la Ciudad de Buenos Aires son Jorge Macri y Fernán Quirós”.

En la misma línea, argumentó: “La gente estaba pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Es lo que esperan de nosotros: más acuerdo, menos conflicto”. A la vez, Fernán Quirós, apuntado a candidato, sumó: "la gente quiere que el PRO siga resolviendo los problemas. Para eso nos pide que nos juntemos, estemos unidos y vayamos con el candidato que más consenso de la ciudadanía tiene".

Por su parte, Larreta cerró: "Es una vergüenza que los argentinos cada vez compren menos cuando van a los supermercados y que tengan que cambiar la calidad de los alimentos. Hay familias que no pueden darse ni el más mínimo gusto"

¿Qué dijo Alberto Fernández que hizo responder a Larreta?

El domingo, el presidente estuvo en La Pampa junto al gobernador Sergio Ziliotto, para inaugurar el nuevo Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. En el mismo, hizo hincapié a los candidatos opositores y aprovechó a hablar específicamente de Juntos por el Cambio.

“Por favor, no le entreguen el país a los mentirosos. No le entreguen el país a los que dicen que saben resolver la inflación en 5 minutos y nos dejaron un país con 150 mil millones de dólares de deuda y 55 puntos de inflación”, manifestó.

“Ahora de lo que hablan es de quitarles derechos. Estos derechos que estamos reconociendo, ellos quieren quitarlos. Y lo dicen con total desparpajo. Dicen, no queremos que se paguen indemnizaciones por despido, no queremos que haya sindicatos, escuché decir a un ex presidente. Escuché decir que el mal del país es que los sindicatos existan, cuando los sindicatos son la primera defensa que tienen los que trabajan. No les crean. Ustedes ya vieron lo que hacen cuando llegan al gobierno, no les crean. Un gobierno no se hace maltratando a la gente, se hace con la gente”, anunció.