Larreta avisó que no pagará el bono de 60 mil pesos y habló del homicidio en Palermo: "Es durísimo lo que pasó"

Alberto Fernández podría poner el grito en el cielo. Es que con el bono de $60.000 que acaba de oficializar a través del último DNU que lleva su firma, se armó un ida y vuelta con algunas provincias. En ese contexto, el presidente no tuvo pelos en la lengua para expresar: “Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan (pagar el bono) y la ciudad más opulenta del país tenga dificultades para hacerlo”.

Frente a estos dichos, Horacio Rodríguez Larreta tampoco tuvo reparos para darle un doloroso revés a la gestión nacional: “La Ciudad ajusta todos los meses, no necesitamos que este señor nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Lo venimos haciendo y estamos luchando contra una inflación que él mismo generó y que no son capaces de domar”. Reforzando su poder fue lapidario: “No nos tiene que venir a decir cómo trabajar en la Ciudad de Buenos Aires”.

Y adelantándose a los vericuetos que le podría poner Alberto por su reacción, el ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio cuestionó: “De vuelta esto de enfrentar argentinos contra argentinos. Los de La Rioja y Catamarca son buenos y los de la Ciudad somos malos, siempre lo mismo. Necesitamos unir a los argentinos, no que el Presidente esté promoviendo las peleas”. El bono de $60.000 se volvió migajas de pan ante la minimización del Jefe de Gobierno porteño: “Es un parche, vos pagás el bono y a los quince días la estás corriendo desde atrás de vuelta, no es la solución: con la inflación que hay en un mes vuelve a diluirse en el bolsillo de la gente”.

Pidió por favor que voten a Bullrich y ensalzó a Macri, su padre político

Las muestras de apoyo a Patricia Bullrich se hicieron esperar. Once días después de las elecciones primarias del 13 de agosto vino el apoyo a su compañera y contrincante: “Yo voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente, Patricia, y para que JxC vuelva al gobierno nacional”. Es por eso que ya no es novedad el apoyo a la ex Montonera: “Hoy estoy codo a codo con Patricia Bullrich y todo el equipo de Juntos por el Cambio, acompañando pero sosteniendo lo que yo creo. No solo voto a Patricia sino que apoyo y acompaño la campaña, desde el lugar que pueda hacerlo.”

Aunque llamativo, Larreta pidió por favor que voten a Bullrich: “Por favor, que la gente no vaya a votar a Massa, la gran mayoría de mis votantes van a votar a Patricia Bullrich”. También hubo palitos y deseo de desaparición del proyecto peronista: “El camino hoy es Juntos por el Cambio, lo digo de manera clara y contundente: no más kirchnerismo en la Argentina, no más inflación, pido el voto para Patricia Bullrich”.

Las palabras de aliento del único derrotado en la interna “amarilla” también fueron para el primo de Mauricio: “Hace 20 años la Ciudad no era así, todos nos acordamos, es un orgullo la Ciudad de Buenos Aires y Jorge Macri le va a dar continuidad a nuestro gobierno, y por supuesto que todavía se pueden mejorar cosas”, dijo convencido.

La pregunta del millón es si el padre político de Larreta, Mauricio Macri le “cortó el chorro”. La repuesta fue la siguiente: “Yo trabajo con él desde hace más de 20 años, y en la relación hay que saber administrar las diferencias, no diría que algo se rompió, pudimos tener alguna diferencia, y no por tener un desacuerdo con él voy a cambiar lo que pienso. Pero no se va a romper la relación”.

Desesperación, crimen e inseguridad en CABA

Los casos de violencia entre porteños sube cada día, con la irrupción de Javier Milei a la política argentina, la situación no parece haber mejorado. En el último día de agosto de 2023, en el adinerado barrio de Palermo, el crimen a sangre fría del ingeniero Mariano Barbieri estremeció a más de uno. El caso causó conmoción porque dos personas lo asesinaron de una puñalada que le traspasó su corazón. Convaleciente caminó hasta una heladería donde llamaron al 911 pero ya era muy tarde: cuando estaba en el hospital murió de un paro cardiorrespiratorio. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró un cuchillo que podría ser el arma homicida.

Larreta habló sobre cifras, tomó el guante y pegó: “Mirá, cuando aparecen casos como este, que yo te venga a contar acá que la estadística está mejorando no sirve para nada. El caso de hoy es el 100% y vamos a seguir trabajando, sacando cada vez más policía a la calle, incorporando tecnología, que para mí es el camino”.

Actualizó en qué está trabajando la Policía: “Ahora estamos viendo a través de las cámaras los movimientos de esta persona. Es realmente durísimo y vamos a seguir trabajando con las mismas ganas. La seguimos peleando y ahora, por supuesto, con toda la investigación para que le caiga todo el peso de la Justicia al asesino”.

Al final de su alocución, sin embargo se “lavó las manos” y dejó el tema a la Justicia nacional: “La investigación de casos como este la siguen ahora jueces que son nacionales, no de la Ciudad y yo siempre lo dije: me quiero hacer cargo y hasta el último día de mi mandato voy estar peleando porque nos traspasen la Justicia y el servicio penitenciario”.