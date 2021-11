Larreta, candidato: el fin de las indemnizaciones y el proyecto del régimen penal juvenil

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió de lleno en la polémica por el crimen del kiosquero de Ramos Mejía, en la localidad bonaerense de La Matanza, que fue asesinado en un intento de robo por un delincuente que había sido detenido y liberado un mes atrás.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”, afirmó Larreta en diálogo en radio Metro.

Cabe recordar que en la Argentina rige la ley penal juvenil con los que la cual los menores de 16 años ya son punibles de delitos, en un régimen especial a los mayores de 18 años. Al ser consultado sobre la frase del candidato a diputado nacional José Luis Espert sobre la necesidad de “bala” antes que cárcel, el jefe de Gobierno remarcó que no cree en las “simplificaciones efectistas” y advirtió que “el tema de la inseguridad es muy complejo”.

Estas declaraciones se engloban en un conjunto de definiciones de el jefe de Gobierno sobre diversos temas polémicos que podrían considerarse como un preludio de su plataforma electoral. Días antes de las PASO, Rodríguez Larreta se refirió a las indemnizaciones por despido laboral y se mostró a favor de eliminarlas.

"Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", dijo. "Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro”, agregó.

"Hay que ir yendo a un sistema como por ejemplo el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización", manifestó a lo que remarcó que "incluso para el trabajador termina siendo mejor”.

Más recientemente, también dio una explicación por la cual aprueba que se aplique un impuesto a la vivienda ociosa. “En principio estoy de acuerdo con que haya un impuesto a la vivienda ociosa pero no es fácil determinar cuáles son", sostuvo Rodríguez Larreta. "Alguien que vive en La Plata y estudia en la ciudad de Buenos Aires, y duerme una noche o dos en la Ciudad, ¿esa vivienda está ociosa o no? Los límites no son muy claros, si es que no estás viviendo 24 horas o que no venís nunca en el año. Conceptualmente está bien pero no es tan claro para su implementación”, afirmó.

Y sobre los impuestos, también dejó algunas definiciones. En donde se mostró a favor de la reducción impositiva aunque en la Ciudad creó nuevos y subió algunos existentes ante la quita de fondos de la coparticipación federal.

“Nosotros adherimos a la baja de impuestos del pacto fiscal de 2017, que en cinco años bajaba sobre todo Ingresos Brutos y Sellos; bajamos el primero y segundo año, cumplimos, pero ocurrió un guadañazo y nos sacaron la coparticipación”, sostuvo en ese entonces.

Esta quita de la coparticipación de la Ciudad obligó al distrito a establecer en su Presupuesto 2021 una serie de recortes y subas de impuestos como un 1,2% de alícuota para los compras con tarjetas de crédito o un incremento de un 1% -de 7 a 8%- de Ingresos Brutos para las entidades financieras. Además, la Ciudad también se vio obligada a recortar una serie de proyectos de obra pública.

“Si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata, al minuto bajo los impuestos que subimos y no se sube ningún impuesto más en la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó.