Larreta cargó contra la renuncia de Máximo y la fuerte crítica de Aníbal Fernández por su salida

La salida del diputado nacional Máximo Kirchner como titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja y la posterior elección de su par de Santa Fe, Germán Martínez, no terminó por apaciguar la polémica. Hoy por la mañana quien se sumó al coro de críticas por toda la situación fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Justo cuando necesitamos tener una visión de largo plazo, un plan, situaciones como esta generan más confusión, es inoportuno, no ayuda”, aseguró, y amplió: “Argentina necesita un plan de largo plazo, cómo aumentar y generar empleo, cómo se invierte, cómo aumentar las exportaciones; con situaciones como esta vamos para atrás”.

Cabe recordar que la salida de Kirchner se dio en el marco de su desconformidad con lo que fueron las condiciones del entendimiento entre la administración de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda de USD 44.000 millones que contrajo el ex presidente Mauricio Macri.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Los problemas internos son temas del oficialismo, que tiene, y muchos, pero para el país es grave que muestren contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como la relación y el acuerdo con el FMI. El problema de la Argentina no es la renuncia de un jefe de bloque, es que no tenemos una visión, un rumbo, un plan claro sobre cómo vamos a crecer”, agregó el jefe de Gobierno porteño.

Por otro lado, entre las voces dentro del Frente de Todos que salieron a sostener y bancar la decisión de Fernández, se encuentra la del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien fue el único miembro, por ahora, del kirchnerismo duro que habló públicamente casi en contra de Kirchner.

“Máximo es un dirigente muy importante, de primera línea de nuestro movimiento político, con lo cual llama la atención su visión. Pero el Presidente insistió tratando de convencerlo”, manifestó este martes Fernández en declaraciones al canal de noticias C5N.

“La importancia de la discusión que tiene a la Argentina en vilo se tiene que dar en máximos niveles, y esos máximos niveles yo no los veo como una discusión en la Cámara de Diputados”, agregó. “No puede haber cuarenta cabezas, hay una sola y está pensando en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente”, sostuvo Fernández en una clara alusión a Máximo Kirchner.

“Lo único que falta es que le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso, no es así, hay un Presidente elegido por la voluntad popular y es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable”, agregó en tono crítico.