Larreta confirmó que quiere ser candidato en el 2023: "Sueño con ser parte de la solución"

Después de la renuncia del ex ministro Martín Guzmán y de la asunción de su reemplazo, Silvina Batakis, este martes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta usó su cuenta de Twitter para criticar al Gobierno y para confirmar que espera poder ser candidato a presidente en las elecciones del 2023.

El comunicado que escribió fue dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde en primera instancia dijo que la renuncia de Guzmán tuvo que ver con una pelea interna dentro del Gobierno. "Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación", aseguró.

Además, dijo que desde hace tiempo el país sufre una "inflación desbocada y falta de trabajo", lo que se suma a la inseguridad que es ya es "intolerable".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Todo en un contexto económico imposible de prever y que hace que muchísimos comerciantes no puedan ni ponerle precio a sus productos. Gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad. Sin embargo, todos los días los argentinos recibimos lo contrario. Conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación. Así no se gobierna. Así no se saca un país adelante. Así no se cuida a la gente", sostuvo.

En este sentido, Larreta dijo que lo que falta ahora es que se ponga la verdad sobre la mesa y que se diseñe un plan que ataque los problemas a fondo. "En Juntos por el Cambio estamos trabajando con muchísima responsabilidad institucional en el armado del plan y de los equipos para llevarlo adelante. Somos una coalición que no improvisa, sino que se prepara", agregó.

Por eso mismo, comentó que él como político está muy comprometido con lograr esta tarea y que va a seguir trabajando para sacar adelante a la Argentina. En este sentido, el jefe de Gobierno confirmó su intención de ser candidato a presidente el año entrante, con una afirmación muy directa: "Sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos".