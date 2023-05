Larreta cuestionó el paro de subtes, cruzó a Alberto por Favaloro y criticó a Massa: "Parches tras parches"

Un nuevo paro de subtes inició este martes y afectó en forma rotativa a las seis líneas. En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el paro que se extenderá hasta la medianoche y afirmó, luego de anunciar la continuidad del programa Fluidez y Compresión Lectora: "Lo que repudiamos es que pongan a los pasajeros de rehenes".

La medida fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs), quienes reclaman la apertura de una mesa de discusión salarial y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener dos francos. "Tenemos disposición al diálogo, lo que no creemos y repudiamos es que pongan a los pasajes de rehenes en paros escalonados que le complican la vida a la gente", planteó el precandidato a presidente.

En la misma línea, precisó que la Ciudad "ha brindado alternativas, y se muestra con vocación de diálogo", pero enfatizó en que será muy firme en repudiar "toda medida que afecte la vida cotidiana de la gente". Tras ser consultado sobre el reclamo salarial docente, quienes llamaron a paro el miércoles y jueves de la semana pasada, Larreta le dio la palabra a su ministra de Educación, Soledad Acuña, quien bajó el precio de la convocatoria.

La funcionaria sostuvo que se trató de una medida con poco acatamiento, convocada por un sector oficialista. "Fue otro paro de bajísimo acatamiento por parte de los sindicatos kirchneristas, quienes habían firmado el acuerdo de acatamiento. El problema es la inflación, no hay acuerdo paritario que resista a la inflación", indicó Acuña que, en las últimas semanas, bajó su precandidatura para competir por la Ciudad.

En sintonía, Larreta criticó también el aumento en los límites de las tarjetas de crédito, anunciado por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, a las que definió como "parches tras parche". "Hay un resultado contundente, con 8,4% de inflación no hay mucho para decir", indicó y prometió: "Vamos a sacar este país adelante con un plan de desarrollo, ese es el futuro y debe acompañarse por una revolución educativa que haga que los chicos estén capacitados para los trabajos del futuro".

Por otro lado, evitó responder sobre los duros dichos del senador provincial, Joaquín de La Torre, en su contra, y sostuvo que no critica ni cuestionará a nadie del espacio. "Mi eje es el hacer, resolver problemas, trabajo para esto, no creo en la Argentina de las peleas y mucho menos entre políticos y gente de nuestro espacio", retrucó. "Jamás critico ni voy a cuestionar a nadie de nuestro espacio", agregó.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández se refirió a la fuerza opositora y disparó: “Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13% del ingreso a lo jubilados, no le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó, no le entreguemos el poder al irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos".

Atento a la grave acusación del jefe de Estado, Rodríguez Larreta salió a responderle durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino para su programa Multiverso Fantino, que se emite por Neura. "Es una canallada, una mentira inventada por el Kirchnerismo decir que yo tuve responsabilidad en el suicidio de Favaloro. Hoy, con perdón de la palabra, el Presidente de la Nación se fue al carajo. Por suerte, esa Argentina de la agresión y la violencia donde todo vale, ya se termina", dijo.

Visiblemente molesto, siguió: "Perdoname que lo diga así, pero fue una canallada. Hay límites en la política. En esto de buscar votos hay límites, no se puede cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar al otro. Yo asumí en el PAMI, que era el monumento a la corrupción menemista. Lo dirigía (Víctor) Alderete, que es el ejemplo de corrupto menemista. El tipo terminó preso por las denuncias que nosotros le hicimos por su administración”

En este marco, el jefe de Gobierno porteño aseguró que cuando él se hizo cargo de esa obra social, “había cero papeles, ni un expediente, ni un papel de nada que dijera cuánto debía” el organismo, por lo que inició “un proceso de auditoría para verificar toda la deuda que se reclamaba y a los pocos meses sucedió el trágico fallecimiento del doctor Favaloro, que es un prócer para el país”. “Realmente fue una pérdida enorme para la ciencia. Ahora, hacer esa asociación es una canallada que la inventó el kirchnerismo incluso varios años después de que yo me fuera del PAMI. Lo que te digo es que se acabó esa Argentina”, sentenció.