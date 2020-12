Larreta deja "la tibieza", piensa en el 2023 y empieza la ofensiva contra el Gobierno

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cambió un aspecto clave de su relación con el presidente Alberto Fernández y con el gobierno nacional; y así se lo hizo saber ayer a los intendentes y dirigentes del PRO del conurbano con los que se reunió junto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Lejos de dejar la moderación y la búsqueda de generar mayor amplitud en Juntos por el Cambio (JxC) por la cual brega desde diciembre del año pasado en conjunto con la manutención de la unidad de la coalición opositora, Rodríguez Larreta dejó de tener reacciones para contra la administración nacional para pasar a tomar la ofensiva.

Esto que les explicó a los referentes bonaerenses fue el resumen de lo que protagonizó en las últimas tres semanas cuando tomó la iniciativa de ponerle una piedra en el camino a la estrategia monetaria y cambiaria del Gobierno. Es que luego de la negativa de Fernández de rever la primera poda de la coparticipación federal que sufrió la Ciudad y el posterior avance en el Congreso con el proyecto de reducirla aun más el alcalde porteño removió una exención impositiva.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Fue la primera vez que abandonó la reacción, pasó a tomar la iniciativa y dejó atrás la tibieza que venía mostrando”, le dijo a BigBang uno de los funcionarios de dialogo permanente con el jefe de Gobierno porteño.

Caber recordar que en el primer Presupuesto 2021 que presentó en la Legislatura porteña se establecía que las Lelia y los pases entre bancos perderían la exención al impuesto de los Ingreso Brutos y empezarían a tributar el 7% en ese concepto. Luego, cuando avanzó el proyecto de ley para recortar por segunda vez la coparticipación, se modificó la normativa y se aumentó en un punto porcentual el gravamen. El encargado de generar esa acción fue el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, a quien Rodríguez Larreta conoce desde hace más de 20 años.

Esto generó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, decidan ir a la Corte Suprema para que declare inconstitucional la decisión del Ejecutivo porteño amparados en que tiene implicancias a nivel nacional por lo cual la Ciudad no puede tomar dicha decisión.

La Corte todavía no se expidió si le dará o no tratamiento al tema debido a que todavía Rodríguez Larreta no reglamentó la nueva ley tarifaria que tiene que empezar a regir a partir del primero de enero. Alberto Fernández, por su parte, tampoco reglamentó la segunda quita de la coparticipación a la Ciudad por lo que la segunda presentación que hizo el alcalde porteño ante el máximo tribunal está en esa misma situación.

La decisión de mayor respuesta de parte de Rodríguez Larreta fue algo bastante meditado por el alcalde porteño que había tenido su primer acercamiento con el liderazgo por el retorno a las aulas que llevó adelante la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Con el correr de las semanas también empezó a darle crédito a las palabras del ex presidente Mauricio Macri sobre la necesidad de dejar de poner la otra mejilla.

Es que durante varias fases de la cuarentena la Ciudad dejó de lado aperturas para ponderar la relación política con la provincia de Buenos Aires y la Nación; cuestiones por las que el jefe de Gobierno fue duramente criticado por varios sectores del PRO.

Ahora el panorama es otro.