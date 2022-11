Larreta desafió a Macri, Alberto se reunió con el FMI y juega la Scaloneta: las claves del día

"Macri no es el dueño de los votos": Larreta desafío al líder del PRO a una interna

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "no es el dueño de los votos", en alusión a una candidatura suya, al tiempo que remarcó que "la mejor manera de definir los candidatos son las PASO".

Asimismo, Rodríguez Larreta indicó que "a la oposición la conduce la mesa de conducción del PRO", pero en ese aspecto se despegó de la interna que se vive en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del año próximo.

"A la oposición la conduce la mesa de conducción del PRO. En ningún lugar del mundo a falta de un año están los candidatos, yo nunca me meto en peleas internas. Diferencias en privado por supuesto que se expresan", sostuvo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

También remarcó que "los dueños de los votos son los vecinos, los argentinos" y afirmó que "no hay dueño del voto".

"La mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO. Se puede presentar Macri, María Eugenia Vidal, (Facundo) Manes, (Elisa) Carrió, (Patricia) Bullrich y yo. Faltan meses para la votación", detalló.

Rodríguez Larreta evitó referirse a una postulación presidencial suya en 2023 al precisar que "con todos los problemas que hay en Argentina, no es momento de candidaturas".

En otro orden, añadió: "Yo lo que pienso lo digo en privado y en público. Lo que nunca voy a hacer son peleas internas. Creo en la firmeza que le resuelve los problemas a la gente. Me cerraron las escuelas y las mantuve abiertas, no perdimos un solo día de clase. Esa es la firmeza que vale. No creo en las bravuconadas para la tribuna. Eso puede generar ruido, pero no le cambia la vida a nadie".