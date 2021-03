Larreta desestimó medidas más restrictivas en la Ciudad y anunció el inicio de la vacunación a mayores de 70

Después de que el Gobierno nacional avanzara con nuevas medidas de restricción por la suba de casos registrada a nivel nacional y el temor del impacto que tendrá la movilidad turística por Semana Santa, Horacio Rodríguez Larreta brindó desde la sede de Gobierno porteño una conferencia de prensa en la que aclaró que la Ciudad no avanzará con "más medidas restrictivas", aunque no se descarta que a futuro puedan haber limitaciones a la "nocturnidad", como ya se contempla en la provincia de Buenos Aires. Además, se confirmó el inicio de la vacunación a mayores de 70 años, luego de que se confirmara la llegada al país de nueve millones de dosis para los próximos días.

"El aumento en la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote", reconoció al inicio de la conferencia Larreta, al tiempo que detalló: "Hace un mes teníamos un promedio de 700 nuevos casos diarios. Hoy estamos superando los mil, con picos como el sábado que tuvimos 1.435. Eso supone que la tasa de contagiosidad pasó de 0,92 hace un mes a 1,10 ahora. Eso significa que cada contagiado contagia en promedio a más de una persona. Eso hace que los casos aumente diariamente".

La alusión al índice de contagiosidad no fue ingenua. En efecto, sigue vigente el decreto de necesidad y urgencia que el presidente Alberto Fernández firmó a principios de enero en el que se detallan los dos índices que cada distrito tiene que tener en cuenta a la hora de tomar medidas de mayor restricción a la circulación. La tasa de la Ciudad está a 0,1 de alcanzar el máximo de 1,20 establecido por decreto.

"Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, ronda un 30 por ciento, es de prever que el aumento en la cantidad de contagios se traduzca en un incremento en el uso de las camas en las próximas semanas", reconoció Larreta. "Nosotros evaluamos también la cantidad de testeos, la edad promedio de los contagiados y la distribución geográfica dentro de la Ciudad. Todas las decisiones las tomamos en base a la evidencia, que compartimos de forma transparente".

Según el jefe de Gobierno porteño, el rebrote se debe a dos motivos: la llegada anticipada de las bajas temperaturas y las nuevas cepas del virus que ya circulan a nivel nacional. "Las variantes están mostrando un mayor nivel de contagiosidad y el frío hace que muchos cambien sus conductas y empiecen a organizarse actividades a puertas cerradas, que elevan la posibilidad del contagio".

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con las restricciones, Diego Santilli especificó: "La Ciudad ya tiene medidas restrictivas desde hace algunos meses. Lo que explicó el jefe de Gobierno es que estamos midiendo todos los indicadores para ver qué medidas se toman. Pero esto es algo que se analiza día a día. La Ciudad ya tiene sus medidas y está funcionando. La gastronomía tiene sus horarios, la nocturnidad tiene un horario acotado. Por el momento, estamos analizando los indicadores. Por el momento, seguimos con la misma situación que tenemos hasta el día de hoy".

VACUNACIÓN A MAYORES DE 75 EN LA CIUDAD

Larreta también confirmó el inicio de la vacunación a mayores de 75 años en la Ciudad y anunció la apertura del registro para que los vecinos puedan solicitar su turno a través de la página web oficial. En tanto, los mayores de 70 podrán comenzar a solicitar su turno a partir del jueves a las seis de la mañana.

"Que se abra la inscripción para un grupo no significa que se cierre para los anteriores. Si hay mayores de 80 y profesionales de la salud que todavía no se anotaron, pueden hacerlo. La inscripción no se cierra por estos grupos. Hoy por hoy, todas las personas empadronadas ya fueron vacunadas o tienen un turno para vacunarse en estos días", se jactó.

En total, se estima que hay 200 mil adultos mayores de entre 70 y 80 años en la Ciudad, por lo que de concretarse la llegada de las nueve millones de dosis que espera el Gobierno nacional se espera que la vacunación en territorio porteño pueda avanzar y comenzar en las próximas semanas con la inoculación de otros grupos de riesgo, como los mayores de 60 con comorbilidades.

"Les pedimos paciencia. Todos van a tener su turno para vacunarse y todos van a tener su vacuna", precisó el jefe de Gobierno porteño, al tiempo que aclaró: "El ritmo de la vacunación depende de las dosis que nos envía Nación. El plan es que vacuna que llegue, vacuna que se aplique lo más rápido posible".