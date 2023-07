Larreta desmintió a Bullrich y habló sobre Massa: "La vida política y sus decisiones nos separaron”

Las internas partidarias siguen a fondo. Sobre todo en Juntos por el Cambio, donde los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se disputan el poder y los votos. Por eso, en la oposición no duran en tirarse con todo. Hace un tiempo, Bullrich afirmó que Larreta es “amigo” de Sergio Massa, el precandidato de Unión por la Patria. Hoy el jefe de Gobierno la desmintió.

Durante una acto llevado a cabo en General Rodríguez, Larreta afirmó que si gana las elecciones, en su gobierno dejará atrás “las viejas prácticas de la política”. Aunque no aclaró cuáles son, continuó: “Lo vamos a hacer desde el sentido común: ningún político es más que nadie. No somos todo lo mismo. No todos robamos; no todos queremos agarrarnos al poder con uñas y dientes para conseguir fueros; no todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito".

Fue ahí que habló sobre su relación con Massa. En ese punto, dijo sobre el ministro de Economía: “Fuimos cercanos pero hoy estamos en veredas opuestas. Primero, Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

Enseguida sumó: “Es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. La vida política y sus decisiones nos separaron. Cada privilegio que tiene un político es algo menos que tenemos todos los argentinos, vamos a terminar con eso".

Acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y por el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Larreta destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una “lucha contra la corrupción” y sumó, sin hacer ningún tipo de denuncia puntual: “Pero en estos últimos cuatro años retrocedimos. Volvimos a ver a los políticos abusando desde el poder mientras los argentinos sufrimos, en este gobierno kirchnerista, una de las peores crisis en décadas".

A eso sumó que si es elegido presidente tomará una serie de medidas de manera unilateral como eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, reducir a la mitad los cargos políticos en el Estado, establecer un tope de gastos para el Congreso, decretará la ley de Ficha Limpia en todo el país, archivará el uso de los bienes del Estado, y será obligación para el presidente y sus ministros a poner su patrimonio en un fideicomiso ciego.

De esa manera, le respondió a Bullrich, que había dicho hace un tiempo: “¿Quién es Larreta o (Gerardo) Morales para decir públicamente quien entra o no a Juntos por el Cambio haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de Juntos por el Cambio ? Yo no hago ruido. Le digo a la gente que Patricia Bullrich y todo el equipo de Patricia Bullrich va a ser la esencia del cambio y no vamos a negociar”.

Y siguió: “Juntos por el Cambio no puede ser una ameba sin forma. Juntos por el Cambio no se transforme en una frustración más en la vida de los argentinos. Ellos son amigos de (Sergio) Massa. Son Massa. Discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”.