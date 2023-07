Larreta en BBN: “Si salimos del cepo de un día para el otro, habrá 20% más de pobreza”

Apoyado en su gestión de gobierno y la vitrina de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta recorre el país. Se diferenció de Patricia Bullrich en economía y en la relación con los gremios y sindicatos. En la recta final hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto se siente confiado y desde su entorno precisan que Patricia estancó su crecimiento en las últimas semanas y su discurso extremo está perdiendo adhesión.

La propuesta electoral para resolver el tema de la casa propia fue el leit motiv de la convocatoria a los medios de Rodríguez Larreta esta mañana. Con una escenografía de fondo simulando el living de un departamento y acompañado por una pareja de porteños asfixiados por la imposibilidad de alquilar el Jefe de Gobierno concedió unos minutos a BigBang.

-¿A 20 días de las PASO cuál es su visión de la campaña electoral?

-Para mí la campaña es propuestas, como la que hice hoy para poder recuperar el crédito hipotecario y que los argentinos vuelvan a soñar con una casa propia. Propuestas como hice para el campo en la Rural o para la revolución de la seguridad que presentamos la semana pasada en Rosario. Esa es la campaña, contarles a los argentinos como les vamos a mejorar la vida y eso es lo que hago. Y Mostrarles a los argentinos quien tiene capacidad de hacerlo. Porque títulos y slogans puede presentar cualquiera: “Vamos a mejorar la educación pública” y sí, qué piola, todos van a decir lo mismo. Ahora la pregunta es quién tiene la capacidad para hacerlo, quién tiene la experiencia para hacerlo, el cómo. Lo importante es ir a los detalles, lo que hace la diferencia.

-¿Cree que la propuesta económica para salir del cepo de Patricia Bullrich no tiene asidero, que no tiene una sustentabilidad económica?

-Yo no comparo. Yo hablo de mis propuestas y dije claramente que hay que terminar con el cepo. Que el cepo es consecuencia de esta improvisación y falta de rumbo que tiene este gobierno. Pero hablándole seriamente a los argentinos no hay soluciones mágicas. El cepo hay que sacarlo lo antes posible, por supuesto…

-¿En qué tiempo?

-Para sacarlo necesitás dos condiciones: primero recomponer los dólares en el Banco Central y segundo generar confianza.

-O sea, salir del cepo el 11 de diciembre es imposible.

-Podés salir del cepo y después terminar con el dólar a $ 5.000 o $ 6.000. Eso significa 20% más de argentinos en la pobreza. Pero salir del cepo con una estabilización hoy requiere tener reservas en el Banco Central. Hoy el balance de divisas es cero dólares. Eso con el boom de exportaciones que proponemos se puede recomponer, exportando gas de Vaca Muerta, el litio del norte. Lo vamos a hacer lo más rápido posible porque está muy mal el cepo. Pero no venir a decirles a los argentinos que hay soluciones mágicas, que de un día para el otro se cambia la situación porque de un día para el otro no se soluciona nada

-¿Cómo se hace para que esos recursos efectivamente generen riqueza para los argentinos y se puedan distribuir en manera correcta? Que el derrame sea efectivo.

-Hay países como Venezuela que tienen muchos recursos naturales y son un desastre. Eso supone muchas cosas, supone que haya un sistema educativo de calidad. Ese es el principal motor para el progreso, para la igualdad social, para la igualdad de oportunidades es la educación. Tenemos que recuperar la calidad de la educación pública. Segundo, tenemos que traducirlo en trabajo formal, trabajo genuino, alrededor de las industrias que exportan y de todas. Debemos tener una industria federal de esto, hoy la Argentina tiene posibilidades en todos lados. El mundo necesita alimentos y producimos alimentos en todas las provincias. Algunas son obviamente las más ricas, las más fértiles, como la zona central del país. Pero en todos lados hoy tenés industrias alimenticias que el mundo está necesitando. Así que yo veo una gran oportunidad para el país.

-¿La ciudad va a quedar en manos de Evolución luego de 16 años del PRO?

-Va a decidir la gente, yo siempre dije que mi predilección es el candidato del PRO. Pero a mí me llena de orgullo que nuestros dos candidatos, básicamente, sus propuestas sean darle continuidad a las políticas del PRO. Y mejorar, porque siempre se puede mejorar el trabajo y la transformación que venimos haciendo. Pero ambos candidatos muestran vocación de continuidad, lo cual para mí es un orgullo.

-Una de las faltas que apunta la oposición es el tema de los subtes, prácticamente no hubo nuevas líneas que estaban planificados desde el 2001.

-¿Cómo que no? Hoy hay muchísimos más porteños que usan el subte hoy que hace 10 años…

-Bueno, está bien pero las líneas…

-Hay mucha más gente que usa el subte hoy, casi un 50% más la cantidad de pasajeros con mejor frecuencia. Porque no es solo cuestión de hacer más líneas, es mejorar las que tenemos hoy. Con mejor frecuencia y prácticamente con todos los vagones con aire acondicionado que antes no lo había. Entonces… obviamente la construcción de líneas nuevas supone créditos que hoy para la Argentina productos de esta inestabilidad son impagables. Yo no voy a endeudar a la Ciudad de Buenos Aires con estas tasas del riesgo país argentino porque no corresponde. Es una irresponsabilidad.

-La propuesta de Patricia Bullrich es sintetizada en la frase cárcel o bala: ¿Cómo resolvería la situación en el gobierno?

-Creciendo, creando trabajo, desarrollándose…

-¿Habría diálogo con esos sectores que hoy están en la calle?

-Mirá, yo tengo una actitud de diálogo siempre. No con aquellos que cometen actos de violencia, no con la delincuencia jamás, no con la corrupción nunca. Yo gobierno, todo esto que me preguntás, fíjate como lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho una transformación enorme relacionándonos con los gremios. A veces es con confrontación, a veces es con discusión, a veces es con diálogo. Pero la transformación la hemos hecho, con gremios con mucho poder y así todo yo gobierno. No es cuestión de ponerme en una tribuna a decir lo que voy a hacer: yo lo hago. Y transformamos la Ciudad de Buenos Aires interactuando con los gremios que tenemos.

-¿La primera medida el 10 de diciembre?

-No hay primera medida, hay mil el primer día.

-Bueno, dígame diez…

-Si solamente tenemos una nos estate seguro que nos estamos equivocando. Porque en la seguridad tenemos que hacer una transformación enorme. En la educación ni hablar, número uno. Tenemos que recomponer el crédito hipotecario en la Argentina como anuncié recién. Tenemos que mejorar en lo que hace a la logística con obras de infraestructura, puertos, sanear la hidrovía, puertos, rutas. Necesitamos una mejor política social para que se transforme en trabajo y de cada tema nos podemos quedar a hablar el día entero. Por lo cual con mil por ahí me quedo corto.