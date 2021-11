Larreta estudia economía, Macri se envalentona con encuestas y el sueño "alfonsinista" de Manes

A dos semanas de las elecciones generales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue a toda máquina en modo campaña y en ese contexto volvió a cargar contra el presidente Alberto Fernández y su administración por la falta, según él, de la implementación de un plan económico; algo sobre lo que no se había explayado antes de estos comicios.

“Veo a este Gobierno sin rumbo y sin plan, que a veces hace gala de no tener un plan. Que dice nuestro plan es el presupuesto, cuando sabemos que eso no es un plan económico. Y además el presupuesto decía que la inflación iba a ser 29 por ciento y estamos llegando arriba de 50”, manifestó en declaraciones al canal de noticias LN+.

En las últimas semanas, Rodríguez Larreta comenzó a tomar clases de historia económica con el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Pablo Gerchunoff, y sigue siendo asesorado tal y como contó en exclusiva BigBang el año pasado, por el exministro de Economía, Hernán Lacunza. “Argentina necesita una visión económica de decir cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a generar trabajo y cómo se va a poder ser un país más federal”, agregó en otro de los pasajes.

Estas declaraciones fueron realizadas por Rodríguez Larreta antes de partir rumbo a Montevideo en donde participará hoy de una serie de encuentros que tienen como objetivo mejorar el vínculo entre ambas ciudades pero sobre todo participar de la reunión del Comité Ejecutivo de C40 que reúne a 16 alcaldes de ciudades globales en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow entre el 1 y el 12 de noviembre.

Pero el jefe de Gobierno no es el único que empieza a mover las fichas y salirse del pacto de no pensar en candidaturas presidenciales antes del 14 de noviembre. Una de las grandes dudas también tiene que ver con el rol del expresidente Mauricio Macri. En las últimas semanas no dejó de revisar números de forma constante. Todos relacionados con su imagen positiva.

La comparación entre la intención de voto y la imagen negativa hoy en día le están dando mejor que a Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Esto confirmaría la tesitura que también mantiene desde hace tiempo la vicepresidenta. Si a uno le va mal, su opuesto mejor en su imagen. El punto en cuestión es si Macri buscaría tener una injerencia en la disputa presidencial venidera.

Quienes lo tratan en las recorridas que está haciendo de campaña (hoy estará en Rosario, acotó su agenda por problemas del clima; mañana será el turno de Entre Ríos, el miércoles la indagatoria en Dolores y el jueves en Chubut) sostienen que hace foco en que su rol será el de un consejero como expresidente y que sólo busca sumar. Sin embargo, cada vez son más los mensajes sugestivos que reciben en el círculo más chico de Macri. ¿Se anota para el 23? Una de las preguntas en el tintero.

Mientras el PRO se empieza a debatir quién puede llegar a ser el o la candidata que juegue en las internas, no hay que dejar de lado a Patricia Bullrich, en la Unión Cívica Radical (UCR) quieren que se terminen cuando antes los comicios para empezar la disputa partidaria. En diciembre la UCR tiene que definir quién será el nuevo presidente del centenario partido.

Quien tiene esa meta entre ceja y ceja, desde hace más de un año, es el senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau. De ahí su decisión se jugar fuerte en la interna radical en la provincia de Buenos Aires enfrentando a Maximiliano Abad, principal aliado político del candidato a diputado nacional Facundo Manes.

Justamente el neurocientífico se convirtió en una de las voces, ya desde el punto de vista partidario, que dice lo que muchos piensan pero nadie se anima. Por ejemplo, la crítica a la decisión de Macri de no presentarse en Dolores en la segunda citación. Manes, en una entrevista con C5N, al ser consultado, consideró que estuvo mal el accionar de Macri.

Antes de él, en privado, incluso dirigentes de mucho peso y cercanía con Macri en la UCR se habían quejado de que esa decisión y el posterior acto de apoyo en Dolores solamente era funcional a que se compare a Juntos por el Cambio con el kircherismo. Después de las salidas de Manes sobre el tema, otros se animaron a lo mismo.

Luego llegó el acto por el aniversario de la victoria de Raúl Alfonsín en las presidenciales del 83, en donde el propio Manes remarcó esa lógica y buscó ser parte del relanzamiento del centenario partido. Desde la crisis de la Alianza en 2001 que la UCR no tenía tantos candidatos potables para competir. De ahí que consideren que se invirtió el 2015 en lo que respecta a la carga dentro de la coalición. De ser el furgón de cola del PRO a buscarlo tenerlo ahí en el 2023.

A esa pelea de fondo se le suma que también la UCR cuenta con fondos. Tres gobernadores con provincias con financiamiento constante le da la chance de poder contar con “cajas” en pos de la competencia con el PRO. Esto no sucedía en 2015 por lo que se explica también el crecimiento dentro de la coalición que tuvo Macri.

Cuando pasen las elecciones las diferentes tribus de JxC ya empiezan a vislumbrar una cumbre un poco mayor para establecer reglas de juego más claras. Los programas y planes de Gobierno, las propuestas, más o menos están encaminadas desde que el titular de la Fundación Pensar, Franco Moccia, elaboró un canal de comunicación con los Think Tanks de la UCR y la CC.

“No faltan ideas, sino reglas para competir”, explican.