Larreta lanzó su primer spot presidencial: desde Santa Cruz pidió terminar con "la grieta"

En un estilo despolitizado y alejado de las típicas consignas y promesas electorales, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra la grieta en su primer spot, a menos de 24 horas de haber confirmado su postulación como precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) a las 20:23 del miércoles, con una enigmática foto en la Patagonia.

El video comienza con un plano desde el cielo de la localidad santacruceña de Cabos Vírgenes. "Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro 0 de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina", son las primeras palabras que dice Larreta frente a la cámara.

El estilo del spot intenta ser descontracturado y está filmado en su totalidad con cámara en mano, con el fin de generar una situación de informalidad y cercanía. "Hace tiempo ya, que empecé a recorrer el país, y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello", relató el mandatario porteño.

Durante el clip en ningún momento se profundiza en consignas políticas ni promesas electorales sobre cómo cambiar la situación ni emprender la transformación necesaria que plantea el precandidato, aunque sí busca hacer un eje en el hastío sobre la polarización. "Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros. Los únicos que se beneficien con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina", es la reflexión principal del spot de Larreta.

"Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado", enumeró Larreta en el video de campaña que desde las 12 del mediodía intentaron viralizar desde su espacio.

"A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que se llega. La Presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años de años de carisma. Miren cómo estamos", señaló el jefe de Gobierno.

"Lo mío es laburar, y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada", expresó en su spot Larreta, justamente metiéndose con el concepto y la palabra 'cambio' que fue tan utilizada por la gestión presidencial de Mauricio Macri.

"No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", remató el mandatario en su primer video de campaña, justo antes de que el eslogan se proyecte sobre el desértico paisaje patagónico: "Es Hora. Empecemos el camino".

Los comentarios en la publicación que hizo Larreta no tardaron en llegar, tanto en apoyo como para cuestionar su mensaje.

Entre los funcionarios que lo respaldaron, se encuentran las nuevas adquisiciones en su gestión, como el secretario de Asuntos Públicos de la CABA, Waldo Wolff, y el titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Martín Redrado.

"#Horacio2023 haciendo los cambios sustentables y terminando con las peleas internas", escribió Wolff. "Planes, equipos, leyes que lo sustenten en el tiempo. #Hora2023", publicó el ex de Luciana Salazar.

También Diego Santilli, quien fuera su vicejefe en la anterior gestión, y actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, demostró su apoyo con un contundente mensaje: "¡Es hora! Vamos amigo, confío en vos y sé que si los argentinos así lo quieren, vas a ser un gran presidente y a hacer realidad la transformación que tanto necesita nuestro país!", escribió en su Twitter.

Las críticas que recibió no tienen tanto nombre y apellido, pero a su vez revelaron los ejes con los que decidieron criticar la postulación de Larreta. El concepto de "la grieta es moral", se repite en muchas respuestas, y expone que esta política conciliadora no tendrá el respaldo de todo el arco político opositor que también tiene a exponentes como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quienes no sólo no hablan de terminar con la división nacional, sino que apuestan a profundizarla, "terminar con el kirchnerismo" y muchas cosas más en ese tono.

Al mismo tiempo, Larreta viene de mostrarse recorriendo el país y buscando consolidar una alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, lo que significaría un impulso enorme a su precandidatura y un acuerdo que le permitiría acceder al amplio universo de legalidades provinciales con las que cuentan en el partido centenario.

En los últimos días se lo vio junto al gobernador jujeño Gerardo Morales celebrando el carnaval en la provincia del noroeste, junto a su pareja Milagros Maylín y con el look barbudo que adoptó en los últimos tiempos, aconsejado por las voces que analizan su imagen y que buscan colocarlo en el sillón de Rivadavia antes de que termine el año.