Larreta negó querer privatizar Aerolíneas, pero avisó: "No se le dará más plata"

Los 15 años desde la estatización de Aerolíneas Argentinas que se celebraron en los últimos días reabrieron fuertes debates de cara a las elecciones presidenciales. Luego de que Máximo Kirchner presentara un proyecto para impedir por ley la privatización de la firma y acusara los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) de tener ese objetivo, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, negó querer privatizar la empresa pública.

Pero ni lerdo ni perezoso, sí reconoció que la desfinanciará luego de un hipotético primer año de gestión. "Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa. Hay que plantear déficit cero el primer año", propuso el mandatario porteño en diálogo con TN. "No digo que haya que cerrar, no digo que haya que privatizar. Digo que los argentinos no tienen por qué subsidiarlo", aseguró.

"Tenés centenas o miles de aerolíneas privadas en el mundo que se autofinancian. Algunas ganan plata. Siendo una empresa pública no tenés el objetivo de que gane plata, pero sí que esté equilibrada", explicó Larreta y se preguntó: "¿Por qué la señora del conurbano con el IVA de sus leches tiene que pagarle pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas?".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ante la pregunta sobre qué pasará si al segundo año no se logra el déficit cero. "No se le da más plata. Lo digo para cualquier empresa pública", insistió. "Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer que, como con cualquier otra, para que tenga un presupuesto equilibrado. Tienen las condiciones, ya hay activos que el Estado pone", agregó.

Larreta reconoció que esta decisión no significará que se prohíban los apoyos económicos estatales en todos los casos. "Si hay una ruta en particular que es necesaria por un tema geopolítico o de turismo, se subsidia. Hay lugares de la Argentina que por ahí están conectados y que no tienen los vuelos necesarios. Subsidiemos esa ruta, no Aerolíneas", aclaró.

Por otro lado, también indicó que, a diferencia de lo que aseguró el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, la firma está lejos del déficit cero e identificó el pasivo como en "500, 600, 700 millones de dólares por año".

Previamente, en la entrevista Larreta aseguró que en su mandato reabriría el Aeropuerto El Palomar desde donde partían las aerolíneas low cost que arribaron al país durante la gestión macrista. "En el gobierno de (Mauricio) Macri se habían logrado más vuelos y más baratos. Y esto lo vio la Argentina entera, no es discutible", opinó .

"Ayer estuve en El Palomar. 11 mil puestos de trabajo se habían conseguido y se proyectaba llegar a 20 mil", continuó. "¿Sabés por qué cerraron El Palomar? La única explicación es porque lo abrió Macri, porque no hay ninguna otra", cuestionó Larreta. "Asumieron y lo cerraron. Hubo una decisión política del kirchnerismo de cerrarlo", confirmó.

"Estuve hablando con un señor que tenía un bar a la vuelta. Se me puso a llorar. Me decía que había resurgido su vida, su sueño, su esperanza, que había turistas y todo. Me partió. Es uno de los 11 mil puestos perdidos", relató el jefe de Gobierno. "Había más vuelos, más baratos, perdimos todo", añadió.

El último martes el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para "resguardar y proteger lo conseguido y ahuyentar a los fantasmas privatizadores" de Aerolíneas Argentinas a través de "la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

"En manos del Estado la empresa no solo ha crecido, sino que ha recuperado rutas y garantiza la conectividad para todos y todas", expresó en defensa de la aerolínea de bandera el hijo de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo comunicado dhabía apuntado contra el precandidato de JxC. "Cuando eligen repetir en set televisivos que Aerolíneas es deficitaria -como hiciera hoy Larreta- se ignora y niega la realidad", denunció.