Larreta pidió frenar con "los parches” y Massa lo cruzó: "No se vale todo en campaña"

En el marco de la Exposición Rural 2023 que recibe a los principales precandidatos presidenciales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Larreta, apuntó contra las nuevas medidas que implementará el ministro de Economía, Sergio Massa, a raíz de las negociaciones con el FMI y afirmó: “Necesitamos políticas que se sostengan 25 años en la Argentina, basta de parches, es una burla”. “Basta de medidas que son más efectistas que efectivas”, sumó el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio. En cuanto a las retenciones, el funcionario porteño manifestó que "son un pésimo impuesto" y "no existe en ningún otro país" con el que compite Argentina.

En el escenario central de la exposición, Larreta sostuvo "la retenciones son un pésimo impuesto, más para un país que quiere duplicar sus exportaciones". “El día 1 vamos a sacar a 0 los derechos a la exportación de las economías regionales y vamos a presentar un cronograma descendente realista y sostenible para bajar la retención en todos los demás productos que la Argentina exporta”, señaló.

Además, remarcó que van a revisar “toda esta maraña de parche tras parche que no se entiende" que lleva adelante Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa "que implique o que opere sobre los ingresos futuros". No solo el oficialismo tuvo su momento, también Javier Milei recibió cuestionamientos: “El que venga acá y les diga que va a unificar el primer día, en mi visión, no es serio porque no hay dólares en el Central”.

El jefe de Gobierno prometió que "desde el día 0, trabajar en la unificación del tipo de cambio". Larreta remarcó dos condiciones necesarias para unificar el tipo de cambio: “recomponer reservas exportando más y volver a construir confianza”. El ministro de Economía no se quedó atrás en su alocución y aseguró que existen “medidas transitorias que pueden ser más o menos cuestionables, pero tienen que ver con la realidad del momento”.

"Me parece central entender que cuando se habla o se analiza el contexto no tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos cien años", remarcó. Además, advirtió que “no todo se vale en campaña” y llamó a la dirigencia política a "no usar consignas fáciles" sino a "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer". "Las consignas fáciles, y lindas para repetir, para la tele, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", manifestó. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el FMI y la sequía le imponen a la economía y que exige que el trabajo que venimos haciendo tenga que ver con cuidar la estabilidad macro y cuidar al sector productivo tan importante”, dijo.

En este sentido, hace pocas horas el ministro sostuvo que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se acordaron desembolsos para agosto y noviembre" y aunque declinó brindar cifras, dijo que "se trata de un número que cubre largamente las expectativas que había para este año". “Se habló de las retenciones a las economías regionales, no son 200 que tienen retenciones, hasta el 30 de agosto quedan solo seis. Desde el 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones. En los últimos 40 años tuvimos una enorme dependencia del agro. Cada momento de buenos precios internacionales tuvo fortaleza en términos de balanza comercial y de reservas, le dio fortaleza fiscal al Estado y cada momento de dificultad en términos de capacidad exportadora, le trajo restricciones a la economía argentina. En los últimos 40 años un solo motor fue el único que impulsó el barco en el que todos viajamos que se llama Argentina”, cerró.